هل تصبح أحلام الحوامل حقيقة في 2021؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 04:36 مساءً - ما هي أحلام الحامل في العام الجديد؟ وهل اختلفت الأحلام هذا العام عن كل الأعوام، فها نحن نطوي عاماً لنستقبل عاماً جديداً، وتنتظر الحامل أن تتحقق فيه بعض أحلامها، التي كشفت عنها الإختصاصية النفسية الدكتورة أميرة والي، حيث أشارت إن هناك دراسة بريطانية خرجت مؤخراً تشير إلى أن النساء في مرحلة الحمل لديهن خططاً أثناء الحمل وبعد الولادة خاصة مع عام 2021 وتفشي فيروس كورونا ومنها الآتي فكوني معنا.

الحامل وفيروس كورونا

فيروس كورونا والحامل

تأمل الحامل خلال العام الجديد أن يتم تعميم اللقاح الخاص بكورونا، كما تأمل بخروج أبحاث جديدة حول فعالية اللقاح وعدم تأثيره على الحوامل حيث أشارت التقارير الورادة من المختبرات أنه لن يسمح باعطاء الحوامل لقاح كورونا مبدأياُ، وفي ظل القلق على الأجنة وصحة الحوامل، فالأمل أن يتم حل هذه المشكلة، فيما هناك توجهات لفصل الأجسام المضادة من حليب المرضعات وتطعيم الحوامل بها.

اختيار اسم المولود

تريد اسماً مميزاً

اشارت دراسة أمريكية إلى أن النساء الحوامل يحلمن باختيار اسم يحمل الفأل الحسن والحظ لأطفالهن، وقد نشرت مجلة أمريكية في العام 2016 أن النساء الحوامل كن يبحثن عن أسماء مميزة، ويدفعن أموالاُ لمختصين مقابل الحصول على أسماء جديدة ومميزة، ولذلك فحلم كل أم أن يكون اسم مولودها ذا دلالة، خاصة مع حلول العام 2021، وهو بداية العقد الثالث من الألفية الحادية والعشرين.

ولادة سهلة

تحلم بولادة سهلة

أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة" بيبي أوف تايم" التي تجري استطلاعات وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمومة والطفولة إلى أن معظم الأمهات يرغبن بولادة سهلة، وهناك مائة امرأة أبدين استعداهن لابرة الظهرن فيما أبدت تسعون امرأة رغبتهن بالولادة القيصرية، ولم تتشجع سوى عشر نساء للولادة الطبيعية دون اي محفزات.

هدايا مميزة

تريد هدايا مميزة

تشير دراسة فرنسية إلى أن النساء بعد الولادة يتذمرن من نمط الهدايا التي تقدم لهن خلال الحمل، وبعد الولادة، ولذلك فتفضل النساء الحصول على هدايا مناسبة للعنايةب البشرة بعد الولادة، ولا يفضلن الحصول على تذاكر للسينما أو قاعات الرقص خلال الحمل لان الجلوس لفترة طويلة يكون متعباً، فيما تفضل أغلبية الحوامل الحصول على بيجامات واسعة وفضفاضة ومناسبة لقضاء أوقات حميمة مع الزوج.