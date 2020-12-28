شكرا لقرائتكم خبر عن هل تختلف طرق الوقاية من سلالة كورونا الجديدة عن البروتوكول الحالي؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيروس كورونا تحوره وظهور سلالات جديدة تهاجم البشر فى العديد من الدول أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها وجدت نوعًا جديدًا شديد العدوى من فيروس كورونا المنتشر في إنجلترا بسبب الانتشار السريع للفيروس عبر لندن والمناطق المحيطة بها، العلماء قلقون بشأن هذه المتغيرات لكنهم لم يفاجأوا بها، وفقWا لتقرير لصحيفة time now news.

ومثل كل الفيروسات، يعد فيروس كورونا متغيرًا بعض التغيرات الجينية غير منطقية سجل الباحثون آلاف التعديلات الطفيفة في المادة الجينية لفيروس كورونا أثناء انتقاله عبر العالم لقد أثر البديل البريطاني في كيفية حبس الفيروس للخلايا البشرية وإصابتها بالعدوى قد تسمح هذه الطفرات للمتغير بالتكرار والانتقال بشكل أكثر كفاءة

ما هي الاحتياطات التي يجب أن نتخذها للبقاء في مأمن من سلالة كورونا الجديدة؟

أفضل طريقة للحد من العدوى هي الالتزام بالقواعد اغسل أيدينا، وارتداء قناع للوجه، وحافظ على التباعد الاجتماعي

ما هي سلالة كورونا الجديدة؟

تم تحديد المتغير بسبب المراقبة الاستباقية والمعززة للصحة العامة في إنجلترا بعد الزيادة في الحالات التي شوهدت في كينت ولندن، تم تسمية المتغير "VUI - 202012/01" ، و لوحظت متغيرات لـكورونا في بلدان أخرى، مثل إسبانيا أيضًا. يتضمن هذا البديل طفرة في بروتين "سبايك" وفقًا للباحثين، فإن هذا الفيروس لديه ما لا يقل عن 17 تغييرًا في الطفرة قد تؤدي التغييرات في هذا الجزء من بروتين السنبلة إلى أن يصبح الفيروس أكثر عدوى وينتشر بسهولة بين الناس.

ما مدى ضرر سلالة كورونا الجديدة؟

في حين أن معظم الطفرات إما ضارة بالفيروس أو ليس لها أي تأثير، فإن بعض الطفرات في هذا النوع الجديد بدت وكأنها يمكن أن تؤثر على كيفية انتشار فيروس كورونا وفقًا للتقارير، يمكن أن يكون المتغير الجديد من كوروناأكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 ٪ من المتغير القديم الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه السلالة تؤثر على الأشخاص في الفئة العمرية من 30-60 عامًا وهي فئة صغيرة إلى حد ما، تُظهر البيانات الأولية من المملكة المتحدة أن الفيروس ينتشر بسرعة في أجزاء من جنوب إنجلترا، ما يؤدي إلى إزاحة المتغيرات الأخرى التي تم تداولها منذ شهور