شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمريكى: الآثار الجانبية للقاح مودرنا لكورونا ليست خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنتوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية الأمريكى إنه عانى من آثار جانبية قليلة من الجرعة التي تلقاها من لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا وشعر بألم بسيط في ذراعه استمر ربما 24 ساعة، معربا عن قلقه من احتمال ظهور عدد مضاعف من الحالات في الأسابيع المقبلة بسبب احتفالات العام الجديد.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية: "الشيء الوحيد الذي كان لدي هو ست إلى عشر ساعات بعد اللقاح شعرت بألم بسيط في ذراعي استمر ربما 24 ساعات ، أكثر من ذلك بقليل ثم ذهبت ولم أشعر تمامًا بأنني لم أشعر بأي أنواع أخرى من التأثيرات الضارة، وتابع: "لقد كان جيدًا حقًا لقد كان جيدًا أو أفضل من لقاح الإنفلونزا".

وأضاف خبير الأمراض المعدية الذى يبلغ من العمر 80 عامًا ، إن الآثار الجانبية ليست خطيرة على الإطلاق.

وتم توزيع حوالي 9.5 مليون جرعة من اللقاح في الولايات المتحدة ، وتلقى حوالي 1.9 مليون أمريكي جرعاتهم الأولى من لقاح فايزر أو لقاح مودرنا وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.