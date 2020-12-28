شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة يصفون وضع كورونا بأمريكا بالأكثر دموية بعد ارتفاع الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "CNN" الإخباري، عن أن شهر ديسمبر هو الشهر الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، والتوقعات لشهر يناير" كابوسية"، حيث فقد أكثر من 63 ألف أمريكي بسبب الفيروس في الأيام الـ26 الماضية، كما يقول الخبراء.

وبالمقارنة، شهد شهر نوفمبر بأكمله حوالي 36964 حالة وفاة، وتأتي حصيلة القتلى في أعقاب عدة أشهر قاسية، مع تدمير كورونا للمجتمعات من الساحل إلى الساحل، وشل أنظمة المستشفيات، وفرض قيود جديدة واسعة النطاق.



المستشفيات فى الولايات المتحدة اكثر دموية

وقال الموقع: أعطى الموافقة على لقاحين لفيروس كورونا في وقت سابق من شهر ديسمبر بعض الأمل في ضوء نهاية النفق، لكن الخبراء يواصلون التحذيرات حيث إن الوباء لم ينته بعد، وقد تكون هناك زيادة أخرى ناجمة عن عطلة عيد الميلاد.

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، قد نشهد طفرة في فترة ما بعد عيد الميلاد، أو رأس السنة الجديدة، مشيرًا إلى السفر في العطلات والتجمعات الخاصة، على الرغم من نصيحة خبراء الصحة.

وصف كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد الارتفاع المحتمل في الحالات بأنه "زيادة عند زيادة عدد الحالات"، كما أخبر دانا باش من شبكة CNN، "إذا نظرت إلى المنحدر ، فإن ميل الحالات التي مررنا بها أثناء دخولنا أواخر الخريف وقريبًا أوائل الشتاء، إنه أمر مزعج حقًا ".



تطعيم الفئات الاكثر عرضه للاصابة للحد من الحالات

وأشار الموقع إلى أنه تم فحص أكثر من 1.1مليون شخص في المطارات يوم السبت، وفقًا لإدارة أمن المواصلات، في ثالث أكثر أيام السفر الجوي الأمريكية ازدحامًا منذ مارس، تم فحص أكثر من 616 ألف في يوم عيد الميلاد وحده، وسافر مئات الآلاف في الأيام التي سبقت العطلة.

وقال الموقع، سجلت البلاد رابع أكبر عدد من حالات العلاج في المستشفيات مع أكثر من 118720 ألف مريض بفيروس كورونا على مستوى البلاد.

وقال الموقع، إن هذا هو اليوم الــ 26 على التوالي الذي تظل فيه الولايات المتحدة فوق 100 ألف حالة دخول في المستشفى حاليًا، كانت جميع الأيام الخمسة الأعلى لدخول المستشفى في الأسبوع الماضي.

ستؤدى زيادة أخرى في عدد الحالات والاستشفاء، حتماً، إلى مزيد من الوفيات، علاوة على عدد القتلى المدمر بالفعل.

وقال فاوتشى كبير الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية "إننا حقًا في مرحلة حرجة للغاية"، مضيفا " الأسابيع القليلة المقبلة، ربما تزداد الأمور سوءًا".

جاءت تعليقات فاوتشى يوم الأحد في الوقت الذي تجاوزت فيه الولايات المتحدة 19.1 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد ما يزيد قليلاً عن 11 شهرًا بعد تسجيل الحالة الأولى في الولايات المتحدة في أواخر يناير.

وأشار الموقع إلى أنه توفي أكثر من 333 ألف شخص بسبب كورونا في الولايات المتحدة، قد يفقد 193 ألف شخص حياتهم خلال الشهرين المقبلين، وفقًا لتوقعات معهد المقاييس الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن.

قال الدكتور بيتر هوتيز، أخصائي الأمراض المعدية في كلية بايلور للطب: "التوقعات مروعة، موضحا أنه لا يزال بإمكان الناس إنقاذ حياة أحبائهم من خلال ممارسة التباعد الاجتماعي، والأقنعة، مع تذكر أن اللقاحات باتت قريبة.