شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «الاتصالات» و«الشباب» يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أنشطة مبادرة بُناة مصر الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن استضافة أنشطة مبادرة بُناة مصر الرقمية في مقرات تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتنفيذ برنامج رياضي وصحي للملتحقين بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تنمية قدرات المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ومنحهم درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية في إحدى التخصصات المتعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمها الذكاء الاصنطاعي، والأمن السيبراني والروبوتات.

وأوضح «طلعت» أن هذا البروتوكول يعد استكمالا للتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة؛ مؤكدا على أن مبادرة «بُناة مصر الرقمية» تهدف إلى تخريج شباب متكامل المهارات والقدرات وهو الأمر الذي يعظم من أهمية تحقيق التعاون بين الوزارتين خاصة في ظل تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للأنشطة الرياضية والتثقيفية للشباب الملتحقين بالمبادرة.

ومن جانبه؛ أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أهمية المشاركة في رفع الكفاءة العلمية لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاث سنوات؛ ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة لتوفير مركز شباب الجزيرة ومركز التعليم المدني التابعين لوزارة الشباب والرياضة بالقاهرة كمقر مؤقت لمبادرة بُناة مصر الرقمية، وتوفير خدمات الإقامة بفندق مركز شباب الجزيرة وفندق مركز التعليم المدني لإقامة الطلبة والطالبات من المغتربين بالمبادرة، وكذلك إتاحة القاعات التدريسية والمعامل وقاعات أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وكذلك اعداد وتنفيذ برنامج رياضي وصحي وترفيهي يحتوي على العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة بين برامج لبناء اللياقة البدنية وتنمية المواهب الرياضية في الألعاب المختلفة.

ويأتى التعاون بين الوزارتين في إطار السعي نحو توفير بيئة تعلم تشاركية تفاعلية محفزة على الابداع والتميز يتم خلالها نقل المعرفة والتكنولوجيات العالمية، وتطوير مهارات خريجي الجامعات المستهدفة في مجال التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، وإعداد جيل من الشباب وتأهيله تكنولوجيا لتمكينه من تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة.