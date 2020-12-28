شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: أكثر من 4.4 مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أكبر حملة تطعيم في التاريخ ضد وباء فيروس كورونا تم إعطاء أكثر من 4.4 مليون جرعة في تسعة بلدان، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكاله بلومبرج وسيتم تقديم مليارات أخرى سيكون أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

بدأت اللقاحات في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحتى الآن تم إعطاء 1.94 مليون جرعة، وفقًا لإحصاء على مستوى البلاد من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتخصص الولايات المتحدة 5.1 مليون جرعة من لقاح فايزر وبايونتك و6 ملايين جرعة من جرعة مودرنا للتوزيع خلال هذا الأسبوع يتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع يتم الاحتفاظ بالجرعات الثانية في الاحتياط حتى تصبح جاهزة للتناول.

حملة التطعيم العالمية

تم تطعيم أكثر من 4.4 مليون جرعه في جميع أنحاء العالم، الولايات المتحدة 1،944،585 مليون جرعة، الصين مليون جرعة، المملكة المتحدة 625981 الف جرعه، روسيا 440 ألف جرعة، البحرين 53614 ألف جرعة، كندا 48963 ألف جرعة، شيلي 8506 ألف جرعة، المكسيك 2924 ألف جرعة.

تُبلغ روسيا فقط عن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل لا يُفصل العدد الإجمالي للجرعات التي يتم تناولها ، والتي ستكون أعلى.