شكرا لقرائتكم خبر عن هئية الصحة البريطانية توظف 10 آلاف طبيب لتقديم 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت هيئة الصحة البريطانية "NHS" بتوظيف جيش من آلاف المتطوعين من الأطباء والتمريض للمساعدة في توزيع لقاح أكسفورد لفيروس كورونا بمجرد الموافقة عليه، حيث تم تجنيد حوالي 10 آلاف طبيب لتقديم ما لا يقل عن مليون جرعة لقاح أسبوعيًا بحلول منتصف الشهر المقبل، وفقاً لجريدة "دايلي ميل" البريطانية.

ويتم حاليًا تقييم لقاح أكسفورد البريطاني، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة الأدوية AstraZeneca، من قبل المنظمين ويمكن الموافقة عليه اليوم.

وقال مصدر لصحيفة التليجراف: "تم تجنيد عشرات الآلاف من القائمين بالتطعيم وموظفي الدعم.

وأوضح"في الوقت الحالي، نقوم بتجهيز كل شيء استعداداً ليوم 4 يناير لأول دفعة من أوكسفورد/ أسترازينيكا" يُعتقد أنه تم تجنيد حوالي 10 آلاف طبيب لتقديم ما لا يقل عن مليون جرعة أسبوعيًا بحلول منتصف الشهر المقبل."

وقد اشترت بريطانيا بالفعل 100 مليون جرعة من حقنة أكسفورد يقال إن المئات من مراكز الممارسين العامين المنبثقة في الطريق كجزء من حملة التطعيم الشاملة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثيرت فيه مخاوف من أن NHS تتعرض لضغوط متزايدة حيث يقترب عدد الأشخاص في المستشفى مع كورونا بثبات من نفس مستوى الذروة الأولى في أبريل.