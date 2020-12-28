شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تصدر إرشادات جديدة حول لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" إرشادات جديدة حول لقاح كورونا للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات طبية أساسية، وقالت "CDC" إن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية معرضون بشكل متزايد للإصابة بـ "مضاعفات خطيرة" من فيروس كورونا ويمكنهم الحصول على لقاح كورونا طالما "لم يكن لديهم رد فعل تحسسي شديد تجاه أي من مكونات اللقاح".

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض على وجه التحديد إرشادات للأشخاص الذين يعانون من الأمراض التالية:

-فيروس نقص المناعة البشرية وضعف جهاز المناعة

-متلازمة جيلان باريه (GBS)، وهي "اضطراب مناعي ذاتي نادر يتسبب فيه الجهاز المناعي للفرد في إتلاف الأعصاب"، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

- شلل الوجه النصفي، والذي يسبب ضعفًا مفاجئًا ومؤقتًا في عضلات الوجه.

-حالات المناعة الذاتية الأخرى

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن المعلومات الخاصة بسلامة اللقاح للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وضعف جهاز المناعة ليست متاحة بعد، وبينما تم تضمين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في التجارب السريرية للقاح، فإن البيانات الخاصة بهذه المجموعة غير متوفرة أيضًا.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن الأشخاص الذين أصيبوا بمتلازمة جيلان باريه وشلل بيل يمكنهم تلقي اللقاح.

وأضاف: "مع استثناءات قليلة، فإن المبادئ التوجيهية العامة لأفضل الممارسات العامة للجنة الاستشارية المعنية بممارسات التحصين (ACIP) لا تتضمن تاريخًا من متلازمة جيلان باري كإجراء وقائي للتطعيم بلقاحات أخرى".

وقال مركز السيطرة على الأمراض إنه تم الإبلاغ عن حالات شلل بيل في المشاركين في التجارب السريرية للقاح، لكن إدارة الغذاء والدواء "لم تستنتج أن هذه الحالات ناجمة عن التطعيم".

حتى يوم السبت، تلقى 1.94 مليون شخص في الولايات المتحدة أول جرعتين من اللقاح، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض لكن المركز ما زال يحث الناس على اتباع الإرشادات الصحية المناسبة مثل ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي، حتى بالنسبة لأولئك الذين يتلقون اللقاح.