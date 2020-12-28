كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية إن فيروس كورونا يمثل أخطر تهديد على الصحة العقلية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن تأثير الوباء سيمتد لسنوات.

وبحسب “إرم نيوز” نقلت الصحيفة عن الدكتور أدريان جيمس، رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين، قوله إن الآثار التي سيخلّفها المرض، ومن بينها العواقب الاجتماعية والأضرار الاقتصادية، سيكون لها تأثير عميق على الصحة العقلية، يمكن أن يستمر لسنوات طويلة بعد السيطرة على الفيروس.

وأضافت ”غارديان“: ”هناك ما يقرب من 10 ملايين شخص، من بينهم 1.5 مليون طفل، من المعتقد أنهم يحتاجون إلى دعم إضافي فيما يتعلق بالصحة العقلية، كنتيجة مباشرة للأزمة الحالية“.

ومضت تقول: ”تأتي تلك التوقعات في الوقت الذي تتصاعد فيه معدلات تفشي الفيروس في بريطانيا، وتلقي الأضواء على الحاجة إلى خطة تضمن لأولئك الذين يصابون بمرض عقلي أو يرون أن الظروف الحالية تزداد سوءًا، أنه يمكنهم الوصول السريع إلى الدعم الفعال فيما يتعلق بصحتهم العقلية خلال السنوات المقبلة“.

وتابع أدريان جيمس: ”سيكون هناك تأثير عميق على الصحة العقلية، ربما تكون هذه هي أكبر ضربة تتعرض لها الصحة العقلية منذ الحرب العالمية الثانية، لن يتوقف الأمر عندما تتم السيطرة على المرض، ويكون هناك القليل من المرضى في المستشفيات، حيث ستكون هناك عواقب طويلة الأجل“.