شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يُحذر: 4 حالات يُمنع فيها المريض من زراعة الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري زراعة وطب الأسنان التجميلي الدكتور زياد ربايعة، أن هناك 4 حالات يمنع فيها المريض من إجراء عمليات زراعة الأسنان، قبل دراسة وضعه من قبل المُتخصصين وتحديد المناسب له.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قال الدكتور “زياد ربايعة” إن تلك الحالات الأربع الممنوع فيها زراعة الأسنان، تشمل الأشخاص دون سن الـ 18 عاماً، ومرضى ضغط الدم المرتفع غير المنضطبين في تعاطي العلاجات اللازمة.

ونوه إلى أن الحالات تتضمن أيضاً مرضى السكري خاصةً فاقدي السيطرة على أغذيتهم وأدويتهم، وكذلك المصابين بأمراض هشاشة العظام.