شكرا لقرائتكم خبر عن «نشرة التكنولوجيا»: «زووم» ينافس جوجل ومايكروسوفت.. وتحديث «iOS 14.3» يضر بأجهزة آيفون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأحداث المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عدة تحديثات، من خلال إعلان بعض الشركات المنتجة للتطبيقات الأكثر استخدامًا في دول مختلفة، وكذلك الشركات المنتجة للهواتف الذكية الأكثر شعبية عن آخر مستجداتها.

«المصري اليوم» يرصد آخر مستجدات التكنولوجيا.

زووم ينافس جوجل ومايكروسوفت بميزتين جديدتين

تتطلع شركة زووم إلى منافسة الشركات الضخمة مثل جوجل وميكروسوفت، من خلال إخال ميزتين جديدتين وهما البريد الإلكتروني والتقويم بحلول عام 2021.

ووفقًات لـ«ruetir» قد تطلق شركة زووم خدمة البريد الإلكتروني في بداية العام المقبل، أما خدمة التقويم فتعتزم الشركة على إطلاقها خلال منتصف العام.

كما يشار إلى أن الشركة تعتزم منافسة الشركتين العملاقتين بهذه الخطوة حيث يقدمان هاتين الخدمتين، خاصة بعد الشهرة التي حققتها منصة زووم بعد استخدامها على نطاق واسع لعقد الاجتماعات أون لاين خلال جائحة كورونا، حيث وصل عدد المشتركين بالتطبيق إلى أكثر من 350 مليون مشترك.

وأوضح متخصصون في مجال التكنولوجيا أن زووم تسعى لدخول المنافسة من أجل خلق أسواق تنافسية أخرى للحفاظ على مكانتها في حال عودة الحياة لطبيعتها بعد توزيع اللقاحات.

كورونا يضرب سامسونج

شهدت شركة سامسونج انخفاض ملحوظ في مبيعاتها حيث لم تتمكن من بيع 300 مليون وحدة من منتجاتها المتنوعة، وهو ما لم يحدث منذ 9 أعوام.

ووفقًا لموقع «gizmochina» تشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركة مبيعات لحوالي 270 هاتف فقط خلال هذا العام، حيث أكدت سامسونج خلال تقرير لها أنها قامت بتصدير 189 مليون وحدة خلال الربع الثالث من 2020.

وأوضح الموقع أنه من المتوقع أنم تكون جائحة فيروس كورونا المستجد هي السبب في التراجع الذي شهدته مبيعات الشركة خلال هذا العام.

تحديث iOS 14.3 يسبب مشكلات لهواتف آيفون

أطلقت شركة آبل مؤخرًا سلسلة هواتف آيفون التي تعمل بنظام تشغيل iOS 14.3 والمدعمة بأحدث تقنيات الشحن، من خلال تقنية الشحن المعناطيسي.

وفقًا لموقع «mysmartprice»، أشارت تقارير إلى أن نظام التشغيل iOS 14.3 الذي تعمل به سلسلة هواتف آيفون 12 وبعض الأجهزة التي تم تحديثها يتسبب في حدوث مشكلات في الشحن اللاسلكي للعديد من المستخدمين.

وأبلغ المستخدمين عن توقف الشاحن المغناطيسي عن العمل بعد تحديث أجهزة آيفون إلى نظام iOS 14.3 الجديد، ولم يصل المستخدمين حتى الآن لحل بديل بعد توقف أجهزة الشحن اللاسلكي، لم تعلق شركة آبل على المشكلة في بيان رسمي.