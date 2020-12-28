شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل أسترالي بسبب آثار كورونا طويلة الأمد بعد 9 أشهر من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى أحد أوائل مرضى فيروس كورونا في أستراليا بعد 9 أشهر من إصابته بالمرض -دون ترك أي أثر للفيروس في جسمه، وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية فقد توفى الرجل من مضاعفات في الجهاز التنفسي من فيروس كورونا بعد أن تم تشخيصه لأول مرة في مارس الماضي.

وقالت كبير المسئولين الطبيين بأستراليا الدكتور كيري شانت إن اختبار الرجل أثبت مؤخرًا أنه سلبي للفيروس، مضيفة "على الرغم من أن وفاته تعتبر مرتبطة بكورونا، إلا أن ذلك يعتمد على استكمال الأطباء لأسباب الوفاة''.

وأضافت "كانت نتيجة اختباره سلبية مؤخرًا ولم يعد معديًا ولم يشكل أي خطر على المجتمع."

وقالت الدكتورة شانت إن وفاة الرجل أظهرت الآثار طويلة المدى لمرض كوفيد 19 والتي قد تهدد الحياة.

وأوضحت: "أعتقد أن هذا يسلط الضوء على حقيقة أن المضاعفات في بعض الأحيان يمكن أن تكون شديدة لدرجة أن تلف الرئة والمضاعفات الأخرى الناجمة عن كوفيد يمكن أن تكون لاحقًا سبب الوفاة بعد عدة أشهر ''.

يعاني معظم الناس من أعراض خفيفة ويتعافون من الفيروس في أقل من أسبوعين، لكن البعض يصابون بمرض طويل الأمد.

يمكن أن تشمل الأمراض المزمنة التعب وآلام المفاصل وصعوبة التنفس وألم الصدر والسعال المستمر وتغير الرائحة أو الذوق.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا والأكثر خطورة الأرق والحمى والصداع والاكتئاب.

على الرغم من أن المدى الكامل للأمراض المرتبطة بفيروس كورونا لم يتم الكشف عنه بعد، فقد بدأت الأبحاث الجديدة في رسم صورة للآثار الصحية طويلة المدى التي يمكن أن يسببها الفيروس.

في الأسبوع الماضي ، وجدت أول دراسة أسترالية لمرضى كورونا المتعافين أن ما يصل إلى 40 % منهم يعانون من أعراض مستمرة بما في ذلك ألم الصدر والتعب وضيق التنفس.

تتبع الباحثون في مستشفى سانت فينسنت بسيدني 78 مريضًا اعتبارًا من أبريل، ولا يزال 31 مريضًا يعانون من أعراض مستمرة بعد شهرين.

في سبتمبر ، وجدت الأبحاث المنشورة حول الآثار طويلة المدى لكورونا أن الناجين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون.

تقترح الدراسة، التي نُشرت في مجلة مرض باركنسون، فرضية أنه يحدث الالتهاب الأولي ، مثل الفيروس ، مع ثانية ثم يغذي التطور اللاحق لاضطراب الجهاز العصبي.

في حين أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة عدد الناجين الذين سيصابون بالمرض، مع وجود أكثر من 80 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، يعتقد الخبراء أنه حتى نسبة صغيرة ستؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بمرض باركنسون.