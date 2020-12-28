شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا فعال ضد السلالة الجديدة المنتشرة ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي رئيس شركة الأدوية أسترازينيكا AstraZeneca، التي تطور لقاحًا لفيروس كورونا عن أنه يتوقع على نطاق واسع أن توافق عليه سلطات المملكة المتحدة هذا الأسبوع، ويعتقد الباحثون أن اللقاح سيكون فعالاً ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي يؤدي إلى زيادة سريعة في الإصابات في بريطانيا.

وأضاف أن الباحثين الذين يطورون لقاحها أثبتوا فعاليته مثل المرشحين المنافسين.

وقال موقع "US NEWS"، أثار البعض قلقًا من أن لقاح أسترازينيكا AstraZeneca، الذي يتم تطويره مع جامعة أكسفورد، فقد لا يكون جيدًا مثل اللقاح الذي صنعته شركة فايزر Pfizer والذي يتم توزيعه بالفعل في المملكة المتحدة ودول أخرى.

تشير النتائج الجزئية إلى أن جرعة لقاح أسترازينيكا AstraZeneca فعالة بنسبة 70 % تقريبًا في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مقارنةً بفعالية 95 % التي أبلغت عنها شركة فايزر Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech.

قال سوريوت: "نعتقد أننا توصلنا إلى الصيغة الفائزة وكيفية الحصول على الفعالية بعد جرعتين، ستكون موجودة مع أي شخص.

تقول الحكومة البريطانية، إن الجهة المنظمة للأدوية تقوم بمراجعة البيانات النهائية من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة لشركة استرازينيكا AstraZeneca.

ذكرت صحيفة التايمز وآخرون أن الموافقة على اللقاح وإعطاء الضوء الأخضر قد يأتي بحلول يوم الخميس، ويمكن أن يبدأ طرح اللقاحات للجمهور في المملكة المتحدة في الأسبوع الأول من شهر يناير.

وقال الموقع، عند سؤاله عن فعالية اللقاح ضد النوع الجديد من فيروس كورونا المنتشر في المملكة المتحدة، أجاب سوريوت: "حتى الآن، نعتقد أن اللقاح يجب أن يظل فعالًا.

ألقت السلطات البريطانية باللوم على نوع الفيروس الجديد في ارتفاع معدلات الإصابة في جميع أنحاء البلاد، قالوا إن المتغير الجديد أكثر قابلية للانتقال، لكنه لا يوجد دليل على أنه يجعل الناس أكثر مرضًا.

أطلق رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنذارًا عاجلاً بشأن الأيام المتغيرة قبل عيد الميلاد، قائلاً إن السلالة الجديدة من الفيروس تنتشر بسرعة وأن خطط السفر والتجمع يجب أن تُلغى للملايين للحد من انتشار الفيروس، ومنذ ذلك الحين، وضعت السلطات مناطق متزايدة من البلاد تؤثر على حوالي 24 مليون شخص، أو 43% من السكان، في أشد مستويات القيود صرامة، تم إغلاق المتاجر غير الأساسية، ولا يمكن للمطاعم والحانات العمل إلا لتناول الطعام في الخارج ولا يُسمح بالتواصل الاجتماعي الداخلي.

منعت العديد من البلدان السفر بسرعة من المملكة المتحدة، ولكن تم الإبلاغ عن حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا أيضًا في عشرات المواقع حول العالم.

وقال مسؤولو الصحة العامة، إن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا أول جرعتين من لقاح فايزر، وسجلت بريطانيا 30501 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا و 316 حالة وفاة أخرى يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 70752، تتعرض العديد من المستشفيات لضغوط، بما في ذلك أكبر مستشفى في ويلز، والتي أصدرت نداءًا عاجلاً يوم السبت لموظفي الرعاية الصحية أو طلاب الطب للمساعدة في رعاية مرضى فيروس كورونا في العناية المركزة.

قال المجلس الصحي الذي يدير مستشفى جامعة ويلز يوم الأحد إن الوضع قد تحسن، لكن وحدة العناية المركزة لا تزال مشغولة للغاية.