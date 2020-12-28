شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحظر عروض "اشترى واحدة وخد التانية مجانا" للأطعمة غير الصحية أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بريطانيا اليوم الإثنين، إنها ستحظر عروض "اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجانًا" على الأطعمة الغنية بالدهون، أو السكر، أو الملح، وعبوات مجانية من المشروبات الغازية السكرية في المطاعم اعتبارًا من أبريل 2022، في أحدث خطوة لها في خطتها لمعالجة السمنة وتحسينها، وذلك وفقا لما ذكرته Reuters.



حظر الترويج للحلويات والسكريات والمشروبات الغازية

وأضافت بريطانيا، أن السمنة هي واحدة من أكبر مشاكل الصحة العامة طويلة الأمد في بريطانيا، حيث يعاني ما يقرب من ثلثي البالغين في إنجلترا من زيادة الوزن، وواحد من كل 3 أطفال المدرسة يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، بعد انتهاء المرحلة الابتدائية.



بريطانيا تحظرالترويج للوجبات الغنية بالسكر

وأكدت أنها ستقيد الإجراءات أيضًا في الأماكن التي يمكن فيها الإعلان عن العروض الترويجية لهذه المنتجات في المحلات، ولن يُسمح بالعروض الترويجية غير الصحية عند الخروج أو مداخل المتاجر، أو في نهايات الممرات.



الوبجات السريعة تهدد بالسمنة

وأوضحت أننا نقيد العروض الترويجية ونقدم مجموعة من الإجراءات للتأكد من أن الاختيار الصحي هو الخيار السهل، قال وزير الصحة العامة جو تشرشل: "إن خلق بيئة تساعد الجميع على تناول الأطعمة الصحية بشكل أكثر انتظامًا هو أمر حاسم لتحسين صحة الأمة".

اقترحت بريطانيا لأول مرة تقييد صفقات "اشترى واحدة واحصل على الأخرى مجانًا" على الوجبات السريعة في يوليو، وأعلنت أيضًا عن تدابير مثل حظر التلفزيون والإعلانات عبر الإنترنت عن الوجبات السريعة قبل الساعة 9مساءً.



الاطعمة الدهنية

في الشهر الماضي، ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك، واقترحت فرض حظر كامل على الإعلان عبر الإنترنت عن الأطعمة غير الصحية.

وقال الموقع، ثبت أن زيادة الوزن تزيد خطر الإصابة بمرض خطير أو الوفاة من كورونا، وهي حقيقة أبرزها رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تحدث علنًا عن حاجته الخاصة لفقدان الوزن منذ دخوله المستشفى بسبب المرض.