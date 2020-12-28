علاج الشخير عند النوم 

لا تدعِ الشخير يفسد زواجكِ أو يتسبب في إصابتكِ بالآرق. لذلك عليك تحديد أسباب الشخير وأفضل العلاجات لحل المشكلة.



كل شخص تقريبا يمكن أن يصاب بحالة الشخير في مرحلة ما في حياته، وعادة لا تستدعى هذه الحالة القلق. السبب الرئيسي لخروج هذه الصوت هو انسداد داخل الأنف أو الحلق يتسبب في صعوبة حركة الهواء في الداخل مما ينتج عنه صوت الشخير.



النوم في غرف نوم منفصلة ليس العلاج الوحيد للشخير. هناك العديد من الحلول الفعالة التي يمكن أن تساعدك أنتِ وشريككِ على النوم بشكل أفضل في الليل والتغلب على مشاكل العلاقة التي تحدث عندما يشخر أحدكما.

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الأسباب الشائعة للشخير:

1- العمر: مع بلوغ الشخص منتصف العمر وما بعده ، يضيق الحلق نسبياً ، وتضعف قوة عضلات الحلق. صحيح لا يمكن التدخل لإيقاف العمر لكن هناك بعض التمارين التي تساعد على تقوية عضلات الحلق.

2- زيادة الوزن: تساعد الدهون وضعف العضلات في حدوث الشخير. حتى لو لم يكن وزنكِ زائدًا بشكل عام ، فإن تراكم الدهون حول الرقبة والحلق يسبب الشخير.

3- مشاكل الأنف والجيوب الأنفية: يؤدي انسداد المسالك الهوائية أو انسداد الأنف إلى صعوبة الاستنشاق ووجود فراغ في الحلق ، مما يؤدي إلى الشخير.

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4- الكحول والتدخين والأدوية: يمكن أن يؤدي تناول الكحول والتدخين وبعض الأدوية ، مثل المهدئات، إلى زيادة استرخاء العضلات ما يسبب مشكلة الشخير.

5- وضعية النوم: النوم بشكل مسطح على الظهر يمكن أن يسد مجرى الهواء، لذلك تغيير وضعية النوم يساعد في الحد من الشخير.

علاج الشخير:

1- تغيير وضع النوم: يساعد رفع الرأس بمقدار أربع بوصات إلى سهولة التنفس. توجد وسائد مصممة خصيصًا للمساعدة في علاج الشخير.

2- أجهزة الفم المضادة للشخير: تساعد هذه الأجهزة ، التي تشبه واقي فم الرياضي، على فتح مجرى الهواء عن طريق رفع فكك السفلي أو لسانك للأمام أثناء النوم.

3- تسليك الممرات الأنفية: إذا كنتِ تعانين من انسداد في الأنف،عليكِ تسليك الجيوب الأنفية بمحلول ملحي قبل النوم.

4- رطوبة غرفة النوم: يمكن أن يتسبب الهواء الجاف في تهيج الأغشية الموجودة في الأنف والحلق ، لذلك إذا كانت المشكلة في أنسجة الأنف المتورمة ، فقد يساعد جهاز ترطيب الهواء.

5- فقدان الوزن: يمكن لفقدان القليل من الوزن أن يقلل من الأنسجة الدهنية في مؤخرة الحلق مما يوقف مشكلة الشخير.

6- الإقلاع عن التدخين: يتسبب التدخين في تهيج أغشية الأنف والحلق مما يؤدي إلى انسداد الشعب الهوائية والتسبب في الشخير.

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