شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب القهوة يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول بالدم؟.. أخصائي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح أخصائي التغذية الدكتور إبراهيم البخيت، علاقة شرب القهوة بزيادة مستوى الكوليسترول بالدم. وقال البخيت في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إنه من الممكن أن يؤثر شرب القهوة على ارتفاع مستوى الكوليسترول الضارLDLلدى البعضعند شربهم القهوة غير المرشّحة أو المصفاة لوجود مادة “الكافيستول” كالقهوة التركيّة والفرنسية وغيرها.

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