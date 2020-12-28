وفيات كورونا في ألمانيا تتجاوز حاجز الـ30 ألف حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، تجاوز عدد حالات الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز الـ30 ألف حالة.

وأوضح المعهد أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت 348 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 30 ألف و126 حالة.

كما أعلن المعهد أن مكاتب الصحة سجلت 10976 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة هذه الأرقام إلا على نحو مقيد مع مثيلاتها من الأسبوع الماضي لأن المعهد يتوقع تراجع أعداد الاختبارات والتقارير الصادرة من الإدارات الصحية خلال فترة العطلات ورأس السنة.

وكان عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي قد بلغ 16 ألف و643 حالة في يوم واحد.

وكانت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا قد سجلت مستوى قياسيا في ألمانيا بواقع 952 حالة وفاة في السادس عشر من كانون أول/ديسمبر الجاري.

وبلغ معدل الإصابة بالنسبة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام على مستوى ألمانيا 8ر157 إصابة حتى صباح اليوم الإثنين. وسُجل أعلى معدل يوم الثلاثاء الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

ولفتت بيانات المعهد إلى أن الفوارق بين الولايات الألمانية هائلة فيما يتعلق بهذا المعدل إذ تم تسجيل أعلى مستوى لهذا المعدل في ولاية سكسونيا بـ3ر371 حالة وتورينجن بـ2ر288 حالة، وفي المقابل سجلت ولاية مكلنبورج –فوربومرن أدنى معدل بـ77 حالة.

ومنذ بداية الوباء، أحصى معهد روبرت كوخ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ مليون و651 ألفا و834 إصابة في ألمانيا حتى منتصف ليلة أمس الأحد، فيما بلغ عدد المتعافين مليون و255 ألف و700 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى الأحد، 83ر0 (مقارنة بـ89ر0 يوم السبت) ما يعني حسابيا أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 83 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا، وفي حال استمرار هذا المعدل تحت القيمة 1 لفترة طويلة فإن هذا يعني تراجع معدل انتشار العدوى.

وأكد المعهد في تقريره على حدوث تأخير في الإبلاغ عن حالات كورونا وتسجيلها خلال أيام العيد وفترة رأس السنة " وهو ما يمكن أن يقلل من قيمة هذا المعدل (الخاص بالاستنساخ)".