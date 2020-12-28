شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثي يستهدف مسح «الأجسام المضادة لكورونا» في 2000 مواطن مصري (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مشروع بحثي حديث صادر عن المعهد العالى للصحة العامة في جامعة الإسكندرية، عن إمكانية التوصل إلى المدى الحقيقي لوباء كورونا المستجد، المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، من خلال الكشف عن الأجسام المضادة للفيروس.

وقالت الدكتورة إنجى محمد الغيطانى، الأستاذ بالمعهد العالى للصحة العامة، صاحبة البحث الذي وافقت عليه الجامعة أمس بعنوان «مسح استكشافي للمناعة الخلطية لكوفيد 19 بين عامة السكان المصريين والعاملين في مجال الرعاية الصحية»، أن الجائحة الصحية العالمية كوفيد-19 تنتشر بمعدل ينذر بالخطر، وتتفاوت الأعراض الإكلينيكية للمرض من انعدام وجود أعراض إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وحتى الوفاة، وبسبب العدد غير المحدد من الأشخاص الذين لا يظهرون عوارض أو يذرفون أعداد قليلة من فيروس كورونا في المجتمع، فإن العدد الإجمالي للعدوى غير مؤكد في الوقت الحالي.

ولفتت إلى أن الاختبار التشخيصي المؤكد لعدوى الفيروس كوفيد-19، يعد بمثابة سلسلة تفاعل البلمرة أما الاختبار المصلي للأجسام المضادة IgG فلم يتم تقييمه بشكل كافي حتى الآن.

وعن جوهر البحث، أوضحت «انجى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الكشف على الأجسام المضادة لفيروس كوفيد-19 يمكن أن يكشف عن المدى الحقيقي للوباء ومساعدة العلماء على الإجابة عن الأسئلة الأساسية حول التاريخ الطبيعي للمرض والعبء الحقيقي له، كما أنه يساعد في قياس المسح المصلي على مستوى المجتمع مستوى مناعة القطيع وبالتالي يستطيع صانعو القرار اتخاذ الإجراءات التي قد تعمل بالفعل على إبطاء انتشاره وخاصة في ظل طرح التطعيم.

وقالت أنه سيتم إجراء المسح الاستكشافي على مدى 9 أشهر، بهدف دراسة الانتشار المصلي للأجسام المضادة بين إجمالي 2000 شخص من الأصحاء من ثلاث محافظات مختلفة تمثل شمال وجنوب مصر والمحافظات الحدودية، مع مراعاة الأرقام التي أبلغت عنها وزارة الصحة لحالات كورونا المؤكدة، بالإضافة إلى 500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين كانوا على اتصال بالحالات المؤكدة لعدوى كورونا، ويتم ملء ورقة استبيان معدة سلفا (واحدة للعاملين في الرعاية الصحية والأخرى المشاركين الأصحاء) بما في ذلك البيانات الاجتماعية والديموغرافية والسلوكية والسريرية وغيرها من البيانات المتعلقة بالتعرض لعدوى كوفيد-19 سيتم الكشف عن الأجسام المضادة لـ IgG في مصل الدم باستخدام تقنية ELISA، وسيتم تحليل البيانات وتفسيرها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعكس نتائج الدراسة البحثية لها تقدير مستوى مناعة القطيع لكوفيد-19 بين السكان المصريين وكذلك الكشف عن العبء الحقيقي للعدوى من خلال تحديد نسبة السكان الذين أصيبوا بالمرض بصورة تحت الإكلينيكية / معتدلة، أو لم يتم اكتشافهم بطريقة المراقبة النشطة الحالية في نهاية المطاف، كما أنه من خلال تحليل هذة النتائج من الممكن التنبؤ بالوضع الوبائي للمرض في مصر في المستقبل القريب، ومن شأن ذلك أن يوجه تدابير وسياسات الصحة العامة التي توضح إلى أين يتجه الوباء والاعداد والفئات التي تحتاج إلى التطعيم، لاتخاذ قرارات مستنيرة وكذا فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الاخرى ومدى حتمية فرض القيود على المأوى حتى يشرف الوباء على النهاية.