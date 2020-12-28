شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد عدم وجود سلالة كورونا الجديدة المنتشرة ببريطانيا داخل أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألكسندر جوريلوف نائب مدير البحوث بالمعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع للرقابة الصحية الروسية، إنه لم يتم تسجيل سلالة جديدة من فيروس كورونا البريطاني في روسيا حتى الآن.

وذكرت وكالة تاس الروسية: في روسيا يراقب 111 مختبرًا تابعًا للخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد، ويمكنه بالتأكيد القول إنه في الوقت الحالي ليس لدينا طفرة او سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وأضاف وزير الدولة البريطاني للصحة والرعاية الاجتماعية مات هانكوك في 14 ديسمبر، أن العلماء البريطانيين حددوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مسئولة عن ارتفاع معدلات الإصابة في جنوب شرق إنجلترا.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفقًا للنتائج الأولية، إن سلالة الفيروس الجديدة تبدو معدية بنسبة 70% ، لكن لا يوجد دليل على أنها أكثر فتكًا، أوقفت بعض الدول، بما في ذلك روسيا، الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بسبب مخاوف بشأن فيروس كورونا المتحور.

وعلى صعيد آخر كان قد أعلن وزير الصحة الأردني نظير عبيدات، تسجيل أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وبحسب الوزير، تم العثور على السلالة الجديدة في زوجين عادا من لندن في 19 ديسمبر.

وأضاف عبيدات، "يشعر الزوجان حاليا أنهما طبيعيان، لكنهما يظلان في عزلة تامة في الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

أوقف الأردن قبول رحلات الطيران من المملكة المتحدة من 21 ديسمبر وحتى 3 يناير، وأوضح وزير الصحة أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، التي أبلغت عن سلالة متحولة جديدة من فيروس كورونا.