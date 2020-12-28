لمحاربة كورونا ..حيل لرفع جهاز المناعة

بعد انتشار السلالة الثانية لفيروس كورونا وزيادة الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية حيل وإجراءات بسيطة يمكنك القيام بها؛ لرفع المناعة لمحاربة العدوى ومقاومة المرض.

إليك أبرز تلك الإجراءات:

تناول المكملات الغذائية الغنية بأحماض أوميجا 3

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يمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية الغنية بأحماض أوميجا 3 و 6 الدهنية لجرعتك اليومية.

هناك العديد من الأعشاب التي تساعد في تعزيز المناعة مثل الثوم وأوراق بازل والكمون، وتعتبر بعض البذور والمكسرات مثل بذور دوار الشمس وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور البطيخ مصادر ممتازة للبروتين وفيتامين هـ.

تعتبر البروبيوتيك مثل الزبادي والأطعمة المخمرة أيضًا مصادر ممتازة لتجديد تكوين بكتيريا الأمعاء، وهو أمر مهم لامتصاص العناصر الغذائية من قبل الجسم.

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النوم جيداً

قيلولة بعد الظهر لمدة 7-8 ساعات هي أفضل طريقة لمساعدة جسمك على بناء المناعة؛ قلة النوم ستجعلك متعبة وتضعف نشاط عقلك. قلة النوم ستمنع الجسم من الراحة، وهذا سيضعف وظائف الجسم الأخرى التي سيكون لها تأثير مباشر على مناعتك. قلة النوم تؤثر سلبًا على عمل لقاح الإنفلونزا.

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حافظ على رطوبتك

اشرب ما يصل إلى 8-10 أكواب من الماء كل يوم للبقاء رطبًا. يساعد الترطيب في طرد السموم من الجسم وتقليل فرص الإصابة بالإنفلونزا. البدائل الأخرى تشمل العصائر المصنوعة من الحمضيات وماء جوز الهند؛ للتغلب على الحرارة.

التمارين الخفيفة

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تذكر أن تمارس الرياضة بانتظام؛ حتى التمارين الخفيفة ستقطع شوطًا طويلاً في إطلاق السموم من جسمك. يوصى بممارسة الرياضة لمدة 30 إلى 45 دقيقة، حسب قدرة تحملك. إذا لم تكن قد بدأت في ممارسة الرياضة بعد، فهذا هو الوقت المناسب للبدء.

ممارسة التأمل

يؤدي الإجهاد المفرط إلى إفراز الهرمون المعروف باسم الكورتيزول، والذي يضعف استجابتك لمحيطك المباشر ويجعل جسمك عرضة للإصابة بالعدوى. أفضل طريقة لتخفيف التوتر هي من خلال التأمل، فهو نشاط مجرب ومختبر لتهدئة الأعصاب.