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شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أوبئة يؤكد زوال كورونا العام المقبل والان مع التفاصيل
الإثنين 28 ديسمبر 2020
كشف فاديم بوكروفسكي، رئيس مركز الوقاية من الإيدز والسيطرة عليه في المعهد المركزي الروسي لعلم الأوبئة، أن معدل انتشار الفيروس التاجي يمكن أن يتباطأ ثم يبدأ في الزوال، مؤكدا زوال فيروس العام المقبل.
واوضح الأكاديمي، العضو في أكاديمية العلوم الروسية، أن الوباء يمكن أن يتباطأ انتشاره في عام 2021، وسيبدأ في مثل هذه الحالة في الزوال.
وقال رئيس المركز الفيدرالي للوقاية من الإيدز ومكافحته التابع للمعهد المركزي لبحوث الأوبئة في الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن:"سنشهد العام المقبل زوال وباء فيروس كورونا، وسيتنفس الجميع الصعداء".
يشار إلى أن حوالي 79.9 مليون شخص في العالم، أصيبوا بعدوى فيروس كورونا منذ بداية الوباء، وتوفي أكثر من 1.7 مليون شخص.
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