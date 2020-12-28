مشروب سحري لتخليص الكبد من السموم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن مشروبا سحريا يمكنه تنظيف الكبد من السموم حتى يعاود عمله بكفاءة، كما أنه يساعد في التخلص من الدهون.

وأوضح خبراء المجلة الألمانية أن هذا المشروب المتاح للجميع يتكون من ثلاث ثمرات من الليمون، مع كوب من البقدونس وبعض أعواد الكرفس وكوب من الماء، وتتم عملية التحضير بمزج هذه المكونات جميعا في الخلاط وتناوله لمدة ثلاثة أيام، ويتم تكرار الأمر مرة أخرى بعد أسبوع أو عشرة أيام، ثم بعد ذلك من آن لآخر.

ويساعد هذا المشروب على تطهير الكبد من السموم العالقة به ليقوم بمهامه الحيوية من تنقية السموم وتنظيم الدورة الدموية وتجميع الخلايا الميتة بالدم وتحسين عملية تخزين الطاقة، وتحسين الأيض بوجه عام، ولذلك فإن الكبد يعد أهم أعضاء الجسم عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، وعندما يوجد ما يعيق عمله فستصعب عملية إنقاص الوزن.