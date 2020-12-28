شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأشخاص عليهم تجنب اتباع حمية الكيتو لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر نظام الكيتو من أبرز الأنظمة الغذائية التي يلجأ إليها الكثيرون لاستعادة لياقتك البدنية وخسارة المزيد من الوزن، نتيجة للفوائد الصحية التي يسمح بها هذا النظام، نظرًا لأنه يعتمد على أطعمة منخفضة الكربوهيدرات والدهون، كما أنه يساعد في إدارة أعراض مرض السكري وارتفاع الكولسترول.

وعلى الرغم من الفوائد الصحية والنتائج المبهرة التي تحصل عليها نتيجة إتباع نظام الكيتو، إلا أنه له أضرار أيضًا، لأنه يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بحصوات الكلى وغيرها من المشاكل الصحية.

وحدد تقرير نشر في موقع timesofindia، بعض الأشخاص الذى يجب عليه تجنب اتباع نظام الكيتو لخطورته على صحتهم العامة:

1.المرأة الحامل، يجب عليها تجنب اتباع حمية الكيتو لإنقاص وزنها لأنها تحتاج الى نظام غذائى متوزان يساعدها لنمو جنينها، خاصة أن هذا النظام يحرمها من تناول الكربوهيدرات والألياف، ما يجعله اختيارًا غير صحي للنظام الغذائي أثناء الحمل.

2.الأشخاص النباتيون، فإن حمية الكيتو تعد خطوة صعبة للغاية لأنه يمنعهم من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والألياف مثل بعض الخضراوات والحبوب الكاملة والفواكه، والتي تعد هي المصادر الأساسية للعناصر الغذائية لهم لتجنبهم تناول اللحوم والألبان.

3. من يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي، نظرًا لأن اتباع نظام الكيتو قد ينتج عنه الإصابة بالإمساك بسبب انخفاض الكربوهيدرات وانخفاض تناول الألياف، فإذا كنت تعاني بالفعل من أي مشاكل متعلقة بالمعدة مثل متلازمة القولون العصبي أو الإمساك المزمن، فإن هذا النظام الغذائي يمكن أن يجعل الوضع أسوأ.

4.من يعانون بمشكلة بالكلى، نظرًا لأنه يعتمد على نظام غذائي غني بالدهون فإذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الكلى ، فإن اتباع هذا النظام الغذائي سيضغط على عمل الكليتين ويؤدي إلى تفاقم الأعراض.