غازات الرحم أو ما يٌعرف بالغازات المهبلية هي حالة تظهر عندما يُحتبس الهواء داخل المهبل. ثم ينطلق دفعة واحدة ما يسبب صوتًا مشابهًا لانتفاخ البطن الشائع و الذي يخرج من المستقيم.

عادة ما تكون غازات الرحم أمراً طبيعياً، لاسيما بعد الولادة، لكن نادراً ما تشير هذه الحالة إلى مرض.



أسباب غازات الرحم:

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1- النشاط الجنسي

النشاط الجنسي هو سبب شائع للغازات المهبلية. يمكن أن تؤدي حركة القضيب داخل وخارج المهبل في بعض الأحيان إلى دخول الهواء ثم احتباسه، ثم يتم إطلاق الغاز مصحوباً بصوت.

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2- ضعف قاع الحوض

ربما تتعرض عضلات قاع الحوض إلى الضعف بسبب الحمل والإنجاب المتكرر. تتسبب هذه الحالة في احتباس الغازات في الداخل ثم تخرج بصوت مزعج، كما تتسبب هذه الحالة في الشعور بألم.

3- الناسور المهبلي

الناسور المهبلي هوعبارة عن مجرى مجوف بين المهبل والبطن أو الحوض. هذه الحالة تتسبب في احتباس الغازات في الداخل و لا ترتبط مباشرة بالنشاط الجنسي.



علاج غازات الرحم

لا توجد طريقة مؤكدة لعلاج مشكلة الغازات المهبلية أو غازات الرحم، لكن يمكن الحد منها لاسيما وأنها مشكلة محرجة وقد تكون مصحوبة ببعض الألم لكنها لا تشكل أي خطورة على المرأة.



1- تمرين القرفصاء

سيساعد القرفصاء خاصة أثناء التبول ، على إطلاق الغازات المحتبسة بالداخل.

2- تمرين كيجل

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هو تمرين بسيط يساعد على تقوية عضلات الحوض، ويتمثل في التحكم في هذه العضلات من خلال ضمها وإطلاقها عدة مرات كل يوم.

3- الجلوس على الأرض

إالجلوس على الأرض ، خاصة أثناء التبول ، يمكن أن يساعد في خروج الهواء المحبوس.

4- الاسترخاء

إذا كان الغاز المهبلي ناتجًا عن التوتر ، فقد تساعد محاولة الاسترخاء وممارسة التنفس العميق على التخلص من هذه الحالة.

5- التوقف عن استخدام السدادات القطنية

وجد الأطباء أن السدادات القطنية واحدة من أسباب احتباس الغازات داخل المهبل، لذلك إذا كنتِ تفضلين استخدامها عليكِ التوقف فوراً.

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