فوائد المورينجا للتخسيس وطريقة تحضيره

تعد المورينجا من الاعشاب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحه.كم مضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات والمعادن ‏كفيتامين ج وفيتامين أ بالإضافة الى المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم .

- كما تعد المورينجا من النباتات ذو الاستخدامات العديدة وقيمه عالية فهي تنتمي الى عائله الموربنجاسى، وهي شجره موطنها الاصلي الهند، وتتعدد فوائد المورينجا فهي تعمل على حمايه الكبد كما تعمل على خفض الكولسترول ومحاربة الالتهابات.



تكمن فوائد المورينجا في احتواء اوراقها على مضادات الأكسدة والتي تعد ايضا واحده من مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة وخلاصه حبوب البن الخضراء :

1. تعمل المورينجا على فقدان الوزن عن طريق مواجهه نسبه السكر في الدم المساعدة في حرق الدهون.

2. تعمل على خفض مستويات الانسولين والدهون الثلاثية والكولسترول .

3. تحتوي المورينجا على فيتامين ب الذي يساعد على تحسين عمليه الهضم و تحويل الطعام الى طاقه دون تخزينه على شكل دهون .

4. عمل المورينجا لعلاج الامراض الجلدية ومرض السكري والالتهابات .

طريقة تحضير شاي المورينجا:

وتحتوي طريقه تحضير المورينجا للتخسيس على نسبه عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي ترتبط بالمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم ، منه يجعلها اقل امتصاصا من قبل الجسم .

- اما عن تحضير شاي المورينجا

يتم ذلك عن طريق وضع ملعقة كبيرة من المورينجا المطحونة مع كوب من الماء المغلي وقلبيهم جيدا ثم ضيفي رشة من القرفة وذلك للتغلب على طعمه. والاستفادة من ماده البوليفينول الموجودة بداخله لها خصائص مقاومه للسرطان،وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض مثل القلب والسكر .

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