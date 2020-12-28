شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب يمكنك الاستفادة منها لمكافحة مرض كورونا.. منها الزنجبيل وحبة البركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلمنا من جائحة فيروس كورونا الكثير من الدروس أهمها أهمية المناعة، فالعنصر الأساسي في مكافحة فيروس كورونا هو المناعة، وقد مر ما يقرب من عام منذ تفشي هذا الفيروس والشيء الوحيد الذي يمكننا الإشارة إليه على أنه حل للوقاية من فيروس كورونا هو نظام مناعي أقوى.

ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" لا يقتصر الأمر على مرض كورونا فحسب ، بل يساعد أيضًا في معالجة الالتهابات الموسمية والفيروسية الأخرى، بمعنى أن المناعة أفضل تضمن صحة أفضل.

الرابط بين الأيورفيدا والمناعة

الأيورفيدا هو العلم الطبي القديم الذي استخدم النباتات الطبيعية لعلاج جميع أنواع المشاكل الصحية، ولم يتناول أسلافنا الأدوية كما عرفوا بالأعشاب والنباتات لمعالجة هذه المشكلة، حتى أثناء تفشي المرض، كان الشيء الوحيد الذي روج له حتى الأطباء هو استخدام الأعشاب والتوابل للحفاظ على المناعة قوية..

أعشاب تساعد في مكافحة فيروس كورونا القاتل المورينجا

المورينجا غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة وهما عنصران مغذيان مهمان للوقاية من فيروس كورونا، قد تتفاجأ بمعرفة أن نسبة فيتامين سي في المورينجا أعلى بنحو 7 مرات من اللون البرتقالي، وهناك العديد من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي غير البرتقال. لكن هذا ليس كل ما يجعل المورينجا عشبًا قويًا.

كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات أ ، ب ، د ، هـ ؛ الكالسيوم، والحديد، والنحاس، والزنك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وكل هذه العناصر تعزز نمو الخلايا والأنسجة والعضلات

حبة البركة

يستخدم هذا على نطاق واسع في المخللات ولكن هناك العديد من الفوائد الصحية لبذور حبة البركة التي تفسر سبب كونها مفيدة في الوقاية من الالتهابات الفيروسية مثل فيروس كورونا.

يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تقضي على الجذور الحرة من الجسم لتقليل الأضرار التي تسببها.

النيم

لطالما ارتبط النيم بالمناعة ، لكننا نستخدمه أكثر كدواء، النيم ليس مطهرًا ومضادًا للبكتيريا بطبيعته فحسب ، بل هو أيضًا معزز قوي للمناعة. خصائصه المخفية هي مضاد للفطريات والفيروسات التي تحمي من مسببات الأمراض من خلال تقوية نظام الدفاع في الجسم.

يساعد النيم في تنقية الجسم والقضاء على العناصر السامة لتعزيز الصحة العامة، يمكنك خلط مسحوق النيم بالماء أو تناول زيت النيم، فقط كن على علم بالكمية قبل الاستهلاك.

الريحان

يساعد الريحان أو التولسي في تعزيز المناعة، فالنكهة العطرية، فهو مبيد للجراثيم ومضاد للأكسدة وغني بالنباتات، ويمكنه اكتشاف الفيروسات أو البكتيريا بشكل فعال وقتلها.

لاستخدام التولسي للمناعة ، ما عليك سوى مضغ 3-4 أوراق يوميًا في الصباح على معدة فارغة، بالإضافة إلى ذلك ، أضف أوراق التولسي إلى الماء أو الشاي أو أي مشروب آخر.

الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد النباتات التي نستخدمها لمكافحة الالتهابات الموسمية والسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، وهذا أيضًا علاج للمناعة، حيث يحتوي على جينجيرول وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، لذا فأن تناول الزنجبيل بشكل يومي يحافظ على النظام محميًا. إنه لا يقتل الفيروس فحسب ، بل يفتح الجهاز التنفسي لدرء مخاطر الإصابة.

أضف الزنجبيل إلى نظامك الغذائي، اشرب شاي الزنجبيل أو تناول قطعة من الزنجبيل النيئة وقتما تشاء.

الكركم

الكركم نبات رائع بشكل استثنائي للمناعة، حيث له خصائص مكافحة العدوى بسبب مادة الكركمين الموجودة في الكركم وهو المكون السري وراء الكركم. للحصول على فوائده، ما عليك سوى إضافة القليل من مسحوق الكركم إلى وجباتك أو صنع شاي الكركم أو تناول حليب الكركم يوميًا.