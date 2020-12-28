شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نظم غذاء غنية بفيتامين أ للأطفال والحوامل.. تشمل الجبن والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر فيتامين أ من المغذيات الضرورية للنساء الحوامل والأطفال في مرحلة النمو، إلى جانب المغذيات الأخرى مثل حمض الفوليك، وفيتامين هـ مثل الكولين، كما أنه ضروري للتطور الوظيفي، إلى جانب التأثيرات الجهازية على الهيكل العظمي للجنين والأعضاء، ويجب الحفاظ على توازن جرعة فيتامين أ لأن الجرعات العالية، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل قد تسبب مضاعفات الحمل مثل التشوهات الخلقية، لذلك هناك 6 طرق لنظام غذاء صحى بفيتامين أ للحوامل ، وفقا لموقع boldsky وهي:

الحليب

من المصادر الحيوانية لفيتامين أ مثل الحليب غنية بالمغذيات، كما أنه غني بالعناصر الغذائية الأخرى، ويساعد الحليب في نمو عظام وأسنان الطفل.



الحليب

جزر

الجزر هو من المصادر النباتية، التى تحتوى على فيتامين أ على شكل كاروتينات ، وهو نوع من الأصباغ التي تعطي الفواكه والخضروات ألوانها الخاصة، يتم تحويله إلى ريتينول أثناء الهضم ، وهو شكل من أشكال فيتامين أ، وهو غني أيضا بالبيتا كاروتين ويساعد في النمو السليم للطفل وتطوره.



جزر

الجبنة

الجبن هو منتج حيواني آخر غني بفيتامين أ، المعروف أيضًا باسم الريتينول، أنواع مختلفة من الجبن مثل الجبن الأزرق والجبن الكريمي وجبن الفيتا تحتوي على كمية مختلفة من هذه المغذيات الحيوية.



الجبنة

صفار البيض

صفار البيض غني بفيتامين أ إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض الفوليك، ويساعد في نمو دماغ الطفل ويوازن أيضًا مستويات الكوليسترول في الأم.



صفار البيض

زيت السمك

زيوت الأسماك العادية المستخرجة من الأسماك الزيتية مثل السردين والمنهادين مصدر غني لهذه المغذيات الحيوية، وتشير إحدى الدراسات إلى أن زيوت السمك تساعد في منع خطر الإصابة بالتهاب الشبكية الصباغي، وهو اضطراب وراثي في ​​العين قد يتسبب في فقدان البصر لدى الأطفال.



زيت السمك

البطاطا الحلوة

تستخدم البطاطا الحلوة بعد الطهي لتسهيل الهضم ، وتعتبر الطعام الأساسي المثالي الذي يجب تقديمه للأطفال، كما تعد مصدرا للبيتا كاروتين وقد تساعد في منع نقص فيتامين أ.