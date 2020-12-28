شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح غذائية للبقاء بصحة جيدة فى موسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكتسب فصل الشتاء طقوسا خاصة لدى معظم الناس، بسبب انخفاض درجة الحرارة والبرد القارس، يمنعهم من الخروج للمطاعم والعديد من الأنشطة الخارجية، بالإضافة إلى اإجراءات الوقاية من فيروس كورونا التى فرضت القيود على النشاط الخاجى والولائم الجماعية، لذلك يفضل الأشخاص البقاء تحت الغطاء طوال الوقت والاستمتاع بالحساء الساخن، وهناك 6 نصائح بسيطة لتغذية صحية جيدة خلال فصل الشتاء، وفقا لموقع boldsky وهي:

فيتامين c

هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة والصحة العامة، قد يساعد تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين c مثل الليمون والبرتقال والكيوي والسبانخ في الوجبة في درء إنفلونزا الشتاء والبرد والأمراض الأخرى والحفاظ على صحتك.



فيتامين c

زيادة استهلاك البروتين

تعد البروتينات طرقًا رائعة لتقليل الاستهلاك الكلي للسعرات الحرارية، والتي تزداد بشكل غير مقصود خلال فصل الشتاء حيث يميل الناس إلى تناول المزيد من الطعام لمحاربة درجة الحرارة الباردة مع عدد أقل من الأنشطة البدنية.



البروتين

تناول الأطعمة الدافئة

يؤثر الطعام الذي نأكله بشكل مباشر على درجة حرارة أجسامنا، قد يمنحك تناول الأطعمة الدافئة خلال فصل الشتاء الإحساس بالدفء ويمنع انخفاض درجة حرارة الجسم.



الأطعمة الدافئة

الماء

غالبًا ما يتانسى البعض شرب كمية كافية من الماء خلال فصل الشتاء، مما قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الجلدية والصحية مثل الجلد الجاف وحصوات الكلى، تجنب مثل هذه العادات، حيث يحتاج الجسم إلى الماء حتى يعمل بشكل صحيح حتى في الطقس البارد.



الماء

الفواكه والخضروات

قد تساعد إضافة المزيد من الفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي كمغذيات فيها على تعزيز المناعة ومنعك من زيادة الوزن، تجنب الأطعمة النشوية والسكرية والمعالجة والدهنية لأنها عالية السعرات الحرارية.



الفواكه والخضروات

شاي الأعشاب

يمكن شرب شاي الأعشاب المصنوع من الأعشاب والتوابل مثل الزنجبيل والقرفة والبابونج والعرقسوس والزعتر، هي الأفضل لتوفير العافية في فصل الشتاء، إنها تساعد في محاربة البرد وهي عجائب لجهاز المناعة وأعراض البرد الأخرى مثل التهاب الحلق والسعال.