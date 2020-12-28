شكرا لقرائتكم خبر عن المصابون بفيروس كورونا يعانون على المدى الطويل من روائح لا تطاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بريطانية أن مصابى كورونا يبلغون عن أعراض غير عادية، بما في ذلك شم روائح شائعة، وقال الباحثون وفقا لتقرير صحيفة ميرور " Mirror" البريطانية، فإن مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض طويلة المدى، تطاردهم روائح "لا تطاق" مثل رائحة السمك والحروق بدلاً من الروائح العادية، مع ظهور أعراض أكثر غير عادية للفيروس.

وقال البروفيسور نيرمال كومار ، جراح الأنف والأذن والحنجرة ، إن هذه الأعراض طويلة المدى "الغريبة للغاية والفريدة من نوعها للغاية" المعروفة باسم باروسميا يبدو أنها تؤثر على الشباب والعاملين في مجال الرعاية الصحية على وجه الخصوص.



مرضى كورنا على امدى الطويل

وأضاف: "نطلق عليه اسم الفيروس الموجه للأعصاب"، وما يعنيه هذا هو أن الفيروس يؤثر على الأعصاب في سقف الأنف ، حيث يعمل مثل صدمة لجهازك العصبي، والأعصاب لا تعمل وقتها."



رائحة خبز محروق

وقال إحد المصابين بالفيروس يبلغ من العمر 24 عامًا يعيش في لندن ، إنه فقد حاسة التذوق والشم لمدة أسبوعين بعد إصابته بفيروس كورونا في مارس ، ويعاني من فقدان الشم منذ ذلك الحين، موضحا أن الأشياء ذات الرائحة النفاذة لها الآن رائحة مشتعلة تشبه الكبريت أو رائحة "مثل الخبز المحمص".

وأضاف: "لقد قلل ذلك من استمتاعي بالطعام، ومن المحبط بعض الشيء عدم القدرة على شم بعض الأطعمة".

فيما قالت لين كوربيت ، مديرة أحد وكلاء العقارات ، إنها "صُدمت" لاستيقاظها في عيد ميلادها الثاني والخمسين في (مارس) "بلا رائحة أو طعم على الإطلاق"، موضحا أنه من شهر مارس وحتى نهاية شهر مايو تقريبًا ، لم أستطع تذوق أي شيء، وقالت إن حاسة الشم لديها بدأت في العودة في يوني ، لكن "لا شيء تفوح منه رائحته كما كانت سابقا".

وأضافت أنه على الرغم من كونه "مدمنًا على القهوة" قبل مارس، إلا أن رائحة المشروب الآن "لا تطاق"