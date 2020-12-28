شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوجه نصيحة مهمة لكلا الزوجين في حالات الخلاف والعصبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة لكلا الزوجين خاصة في حالات الخلاف أو العصبية، وإذا كان يعاني أحد الزوجين من مرض القلب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “رجاءً، ابتعد عن الضغط على مواضع الاستفزاز عند الطرف الآخر خاصة إذا كان مريض قلب”.