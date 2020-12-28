شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لتتجنب الإصابة بكورونا فى احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأتى احتفالات أعياد الميلاد المجيد، هذا العام، وسط استمرار تفشى جائحة كورونا، ما تسبب في تقييد الاحتفالات وإلغاء التجمعات فى الكنائس والحداق العامة والمطاعم وأماكن السهر، وأدت قيود السفر والارتفاع المفاجئ لسلالة الفيروس التاجي المتحولة إلى توقف الاحتفالات، حيث توجد بالطبع حاجة ماسة لمواصلة اتباع إرشادات السطات الصحية للوقاية من كورونا، في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح التي يجب مراعاتها لقضاء عطلة آمنة وصحية، وفقا لموقع "boldsky".



احتفالات راس السنة فى كورونا

- كلما قل عدد الأشخاص الذين تدعوهم، قلت المخاطر التي تشكلها على ضيوفك ونفسك.

- إذا كنت تشعر بتوعك، ابق في المنزل وقم بإلغاء خططك (لا يوجد عشاء مهم أكثر من صحتك).

- التخطيط للتجمع في الهواء الطلق حيث إن خطر انتقال العدوى أقل بكثير في الهواء الطلق.

- إذا كنت تستضيف مأدبة عشاء في مكانك، فقدم الطعام واقضِ وقتا في أكبر غرفتك وأبق نوافذك وأبوابك مفتوحة لزيادة التهوية.

- بدلاً من النمط العائلي، تقديم أكلات على شكل البوفيه، والمشتريات، يكون هناك شخص واحد يتعامل مع الطعام ويقدم له كل وجبة.

- قم بتخزين معقمات اليد والصابون واحتفظ بمطهرات اليد في جميع أنحاء المنزل.

ورغم تلك التحذيرات من تفشى السلالة الجديدة فى أوروبا، إلا أن بعض البلدان حول العالم، مثل نيوزيلندا وأستراليا، قد خففت القيود خلال أشهر العطلات، مع استمرار ارتفاع الحالات، من المهم إجراء احتفالات هذا العام بطريقة آمنة تضمن الوقاية ضد تداعيات فيروس كورونا.