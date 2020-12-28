شكرا لقرائتكم خبر عن مدخنو الحشيش أكثر عرضة للإصابة بالسعال والتهاب الشعب الهوائية.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة JAMA Network Open العلاقة بين تدخين الحشيش وأعراض صحة الجهاز التنفسي، حيث أوضحت أن تدخين الحشيش مرتبط بأعراض التهاب الشعب الهوائية والصفير عند الشباب الذين يبلغون من العمر 19 عامًا تقريبًا.

وقرب نهاية عام 2019، اندلعت حالات غامضة من إصابات الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية أو منتجات vaping - التي وصفتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض باسم EVALI (والتي تعني السجائر الإلكترونية أو إصابات الرئة المرتبطة باستخدام منتج vaping).

وتم نقل أكثر من 2800 شخص من جميع الولايات الخمسين، وواشنطن العاصمة، وبورتوريكو، وجزر فيرجن الأمريكية إلى المستشفى أو ماتوا بسبب EVALI بحلول منتصف فبراير من عام 2020، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.



اضرار تدخين الحشيش

في استبيان عبر الإنترنت للدراسة الحالية ، أفاد أكثر من 2000 شاب ممن تخرجوا مؤخرًا من المدارس الثانوية في جنوب كاليفورنيا عن تاريخهم في تدخين السجائر الإلكترونية وسلوكيات التدخين وأعراض الصحة التنفسية.

كان لدى المشاركين الذين دخنوا الحشيش أي عدد من المرات من الشهر الماضي إلى حياتهم الإجمالية صلة أقوى بأعراض التهاب الشعب الهوائية (السعال اليومي والازدحام والبلغم) مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخنوا القنب مطلقًا، وكلما زاد عدد المرات التي تناول فيها هؤلاء المشاركون الحشيش في الشهر الماضي ، كان الخطر أقوى.

ارتبط تدخين الحشيش لمدة 3 أيام أو أكثر في الثلاثين يومًا الماضية بضعف خطر الإصابة بأزيز، ومع تجربة الصفير في الصدر خلال العام الماضي - وهو صوت عالي النبرة عند سماعه أثناء التنفس، إلى ذلك تضيق مجرى الهواء لديك أو أصبحت ملتهبة.

وقال الدكتور ألبرت ريزو، كبير المسؤولين الطبيين في جمعية الرئة الأمريكية ، لشبكة CNN، إن الدراسة "تواصل إظهار النتائج التي تفيد بأن الاستنشاق يؤدي إلى التهاب مجرى الهواء في شكل سعال ومخاط.

فيما قال مؤلفى الدراسة أن هناك حاجة لدراسات أطول حول الروابط بين تدخين الحشيش وأعراض الجهاز التنفسي ، وعلى الأشخاص الذين يدخنون القنب أو النيكوتين فقط.