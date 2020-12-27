إصابات كورونا بجنوب أفريقيا تتجاوز عتبة المليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت جنوب أفريقيا، الأحد، أول دولة في القارة السمراء يتجاوز فيها عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا عتبة المليون إصابة.

وفي خضمّ الموجة الوبائية الثانية التي يمرّ فيها هذا البلد، حيث غالبية الإصابات الجديدة تسجّل بطفرة فيروسية أكثر عدوى من السلالة الأصلية لـ"كوفيد-19" ارتفع عدد الذين أصيبوا بالفيروس رسمياً إلى مليون و4 آلاف و413 شخصاً توفي منهم 26 ألفاً و735.



وسجّلت قارة أفريقيا، الأحد، 2.656.646 إصابة من بينها 62.649 حالة وفاة، وفقاً لتعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية.

والأسبوع الماضي، سجّلت جنوب إفريقيا ما متوسّطه 11.700 إصابة جديدة يومياً، بزيادة قدرها 39% عن الأسبوع السابق.

وعلى مدار 3 أيام متتالية "الأربعاء والخميس والجمعة" تجاوز عدد الإصابات اليومية عتبة الـ14 ألفاً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق يسجّل في هذا البلد.

وتدرس الحكومة فرض قيود جديدة، ومن المحتمل أن يوجّه الرئيس سيريل رامافوزا هذا الأسبوع خطاباً إلى الأمّة عبر شاشة التلفزيون، كما فعل بانتظام منذ بداية الجائحة.

وفي أفريقيا، يحتلّ المغرب المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر تضرّراً من الجائحة (432.079 إصابة و7.240 وفاة)، تليه مصر (131.315 إصابة و7.352 وفاة)، ثم تونس (130.230 إصابة و4.426 وفاة) فإثيوبيا (122.413 إصابة و1.901 وفاة).

ولا تزال أفريقيا إحدى أقل القارات تضرراً من الجائحة.