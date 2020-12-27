لبنان يتسلم أول دفعة من لقاح كورونا في فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، أن لبنان سيحصل في فبراير/شباط المقبل على أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة "فايزر-بيونتيك".
وقالت في بيان إن "لبنان سيحصل على اللقاح في منتصف شهر فبراير/شباط على دفعات ليتم تغطية 15% من المواطنين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وأضافت الوزارة أنها تفاوضت مع منصة "كوفاكس" العالمية للحصول على لقاحات إضافية ستعتمد لاحقاً من قبل منظمة الصحة العالمية لتغطية 20% إضافية من المواطنين تباعاً، وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات كورونا.
و"كوفاكس" مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان حصول جميع البلدان على اللقاح بشكل منصف.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاحات ستتوافر عبر القطاع الخاص.
وسجل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة 171.662 إصابة، بينها 1.394 وفاة، منذ انتشار الوباء.
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