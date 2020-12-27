سلالة كورونا الجديدة تضرب النرويج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت النرويج إنها سجلت أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا.
وقال معهد "تي بي" النرويجي للصحة العامة، الأحد، إن الحالتين تم اكتشافهما لمسافرين وصلا من بريطانيا في وقت سابق هذا الشهر. ولم تحدد الوكالة متى بالضبط.
وقالت الوكالة إنه تم حجب هويتي وموقع الشخصين بسبب قواعد الخصوصية.
وذكرت لاين فولد من معهد الصحة العامة، أنه تم إخطار السلطات المحلية في البلديتين وبدأت في تعقب المخالطين، مضيفة، في بيان، أن السلطات ستضمن إجراء اختبارات إضافية.
وأفادت الوكالة النرويجية، بأنه تم اكتشاف السلالة المتحورة من الفيروس البريطاني في ما يقرب من 12 دولة في أوروبا. وأبلغت السويد عن أول حالة إصابة معروفة بالسلالة، السبت، بينما سجلت الدنمارك المجاورة أكثر من 40 حالة.
وفرضت النرويج مؤخرا حظرا على رحلات الركاب من بريطانيا سيظل مستمرا حتى ظهر الثلاثاء (1100 بتوقيت جرينتش). وقالت الحكومة إن الحظر يمكن تمديده إذا لزم الأمر.
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