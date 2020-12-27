لبنان يسجل 1754 إصابة بكورونا.. وإجمالي المغرب 432 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل لبنان 1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 171226.

وأشارت الصحة اللبنانية الأحد، إلى أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 122547، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1349 بعد تسجيل 10 حالات وفاة.





على جانب آخر، سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 432079.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أنها سجلت 36 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7240، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 398060.