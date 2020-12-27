شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من فيروس كورونا وأنت داخل منزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الخبراء أن فيروس كورونا ينتشر بشكل أساسي من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ عندما يتحدث شخص مصاب أو يسعل أو يعطس بالقرب من شخص آخر، كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية أنه من الممكن أيضًا أن يصاب شخص بالفيروس من خلال لمس شيء ملوث ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه، ولكن هل يمكن أن تنتقل لك عدوى كورونا من لمس الأسطح في منزلك؟.. في هذا التقرير نصائح للوقاية من كورونا داخل منزلك.

هل يمكن أن ينتشر كورونا عبر الأسطح؟

وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك" أن الدراسات أظهرت أن الفيروس التاجي يمكن أن يبقى على الأسطح لساعات أو أيام، حسب السطح لكن هل يُترجم ذلك حقًا إلى إصابة الناس بالمرض؟ قالت أخصائية الأمراض المعدية كريستين إنجلوند، أن "هناك القليل جدًا من الأدلة الموثقة على إصابة الأشخاص بكورونا من الأسطح."

لذلك، في حين أنك لست بحاجة إلى مسح كل شيء تلمسه أو تحضره إلى منزلك بقلق شديد، لا يزال تنظيف وتعقيم الأسطح عالية اللمسة فكرة جيدة بانتظام سيساعد هذا أيضًا في القضاء على الجراثيم الأخرى، بما في ذلك نوروفيروس وMRSA، التي تنتشر بسهولة أكبر عبر الأسطح.

وإذا كان أحد أفراد أسرتك مريضًا ، فمن المهم بشكل خاص تطهير تلك الأسطح عالية اللمس في كثير من الأحيان، بما في ذلك مقابض الأبواب والمقابض وأسطح العمل ومفاتيح الإضاءة.

نصائح لتطهير الأسطح في المنزل

يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي بهذه النصائح لتطهير أسطح المنزل:

-إذا كان السطح متسخًا بشكل واضح، فقم بتنظيفه بالماء والصابون أولاً، ثم استخدم مطهرًا.

-ارتدِ قفازات يمكن التخلص منها.

-تأكد من وجود تهوية جيدة في المنطقة التي تقوم بالتنظيف فيها.

-استخدم محلول مبيض منزلي مخفف، أو محلول كحولي يحتوي على 70٪ كحول على الأقل.

-اتبع التعليمات الموجودة على ملصق منتج التنظيف ، وتحقق للتأكد من عدم انتهاء صلاحيته.

-اغسل يديك عند الانتهاء.

-يمكن أن يساعد غسل اليدين أو تعقيمهما كثيرًا في التخلص من معظم الجراثيم التي قد تلتقطها عند لمس سطح ملوث.

منتجات الدليفري هل تنقل عدوى كورونا

قالت الدكتورة إنجلوند إن التسوق عبر الإنترنت هو بلا شك أكثر أمانًا من التسوق الشخصي في الوقت الحالي، لأنه يقضي على الاتصال الشخصي الذي غالبًا ما يكون مسؤولاً عن انتشار كورونا.

في حين وجدت الدراسة المذكورة سابقًا أن الفيروس التاجي يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى 24 ساعة على صناديق من الورق المقوى، يؤكد مركز السيطرة على الأمراض أنه من غير المرجح أن ينتشر الفيروس من العبوات التي يتم شحنها على مدى أيام في البريد.

إذا كنت قلقًا، فإن أسهل ما يمكنك فعله هو فتح صندوق من الورق المقوى، وغسل يديك وإخراج المحتويات والتخلص من الصندوق وغسل يديك مرة أخرى."

هل يمكن للضيوف إحضار الفيروس إلى منزلي؟

قال الخبراء إن التجمعات الشخصية الصغيرة هي إحدى الطرق الرئيسية لانتشار الفيروس في الوقت الحالي.

وأوضحت الدكتور إنجلوند: "في أي وقت يأتي شخص ما إلى منزلك ، هناك خطر من أنه قد يجلب معه الفيروس - دون قصد".

إذا أصيب شخص ما بالفيرو ، فقد يستغرق الأمر عدة أيام حتى يشعر بالمرض ويدرك أنه مصاب - أو قد لا يشعر بالمرض على الإطلاق ومع ذلك ، فقد يظلون معديين لفترة من الوقت وينشرون الفيروس عن غير قصد للآخرين الذين هم على اتصال وثيق بهم.

هذا هو السبب في أنه من المهم جدًا الحد من التجمعات الشخصية مع أشخاص خارج أسرتك، أو إذا اخترت أن يكون لديك عدد قليل من الأشخاص أو الذهاب إلى منزل شخص آخر، فاتبع الإرشادات للقيام بذلك بأمان.

هل طعامي آمن؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، ليس من المحتمل أن الفيروس ينتشر عن طريق الطعام أو تغليف المواد الغذائية ولكن لكي تكون آمنًا ، يوصى بعدم مشاركة الطعام أو أواني الأكل مع شخص خارج أسرتك.