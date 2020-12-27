شكرا لقرائتكم خبر عن البعوض يساعد فى اكتشاف العديد من الأمراض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية عن أن هناك طريقة تعرف البعوض على جسم الإنسان، وتساعد العلماء فى إنقاذ البشرية من عدد هائل من الأمراض تسببها لدغة البعوض.

ووفقًا لدرسة نشرتها شبكة "CNN"، يمكن أن يؤدي إيقاف هذه الحشرات المزعجة في مسارها إلى إنقاذ ما يصل إلى نصف مليون من الأرواح التي تُفقد بسبب تلك الأمراض كل عام.

وقالت كارولين "ليندي" ماكبرايد، الأستاذة المساعدة في علم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة برينستون لعلوم الأعصاب: "في كل حالة من تلك الحالات التي تطورت فيها البعوضة لتلدغ البشر - وهو ما حدث مرتين أو ثلاث مرات فقط - تصبح نواقل مرضية سيئة"، لهذا السبب تريد أن تفهم كيف يعثرون على البشر ويستهدفونهم.



الباعوض

يمكن أن يشمنا البعوض

قالت ماكبرايد، التى يركز مختبرها على أنواع البعوض الزاعجة التي تطورت لتلدغ البشر على وجه التحديد: "يختار البعوض في الغالب ما يعضه بناءً على الرائحة".

وقال كريستوفر بوتر، الأستاذ المشارك في علم الأعصاب في مركز البيولوجيا الحسية بجامعة جونز هوبكنز، إنه بمجرد أن يصبح هذا معروفًا بشكل أفضل، يمكن صنع مواد طاردة أكثر فاعلية - أو طُعم لإغراء البعوض بعيدًا عن البشر - لإنقاذ الأرواح.

قال بوتر، الذي يدرس بعوضة أخرى خاصة بالبشر، هي أنوفيليس، والتي تحمل الملاريا، إذا تمكن العلماء من التحكم في حاسة الشم لديهم، "يمكننا حقًا التحكم في ما يفعله هذا البعوض".

ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال، لأن رائحة أي حيوان تتكون من مئات المركبات الكيميائية المختلطة معًا بنسب محددة، والمواد الكيميائية الفعلية الموجودة في رائحة الإنسان هي في الأساس نفس المواد الكيميائية الموجودة في رائحة الحيوانات.

في كل مرة تمر فيها أنثى البعوضة الجائعة ، تقوم بحسابات كيميائية معقدة في دماغها الصغير، وتكتشف ما هو الإنسان، وما هو الكلب وما هي الزهرة.

أوضحت الدراسة أن الباحثين "قاموا بتسجيل النشاط العصبي في دماغ الإناث أثناء تعريضهن لمستخلصات رائحة الإنسان والحيوان الطبيعية، حيث أنشأ فريق مختبر McBride مكتبة للتركيب الكيميائي لرائحة الحيوانات.

جمع الفريق عينات رائحة من حوالي 40 حيوانًا مختلفًا حتى الآن، بما في ذلك خنازير غينيا والجرذان والسمان وأكثر من ذلك.

بمقارنة بعض هذه العينات مع 16 عينة بشرية ، قفز شيء ما وهو "ديكانال" ، وهو مركب شائع وبسيط وفير بشكل خاص في جلد الإنسان، وهذا الحمض موجود فقط في البشر، وهذا ما يؤدي على الأرجح إلى المستويات العالية من الديكانال التي تساعد البعوض على شم طريقه إلينا، ولكن هناك المزيد من الدراسات التي يجب القيام بها.

من بين أكثر من 3000 نوع من البعوض في العالم، تطور عدد صغير فقط ليتخصص في امتصاص دم الإنسان، ولا يُعرف حاليًا كيف يتعقبنا البعوض الذي يلدغ البشر بشكل فعال، ويمكن أن يحمل أمراضًا خطيرة مثل زيكا وحمى الضنك وفيروس غرب النيل والملاريا التي يمكن أن تكون مميتة.