شكرا لقرائتكم خبر عن قوارض مهددة بالانقراض تحصل على لقاح تجريبي لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أواخر الصيف، عندما قام الباحثون بتسريع التجارب السريرية الأولى للقاحات كورونا للبشر، عملت مجموعة من العلماء في ولاية كولورادو الأمريكية، على تلقيح أنواع من الحيوانات مهددة بالانقراض.

ووفقا لتقرير شبكة "CNN"، قد تم حقن حوالي 120 قرضًا أسود القدمين، وهو من بين أكثر الثدييات المهددة بالانقراض في أمريكا الشمالية ، بلقاح تجريبي لـ كورونا، ويهدف إلى حماية المخلوقات الصغيرة التي تشبه ابن العرس، والتي تم إنقاذها من حافة الانقراض قبل 40 عاما.



حيوانات مهددة بالأتقراض تحصل على لقاح كورونا

جاء هذا الجهد قبل أشهر من بدء مسئولي وزارة الزراعة الأمريكية قبول طلبات من صانعي الأدوية البيطريين للحصول على لقاح تجاري لحيوانات المنك، وهو ابن عم مقرب من القوارض، فيما مات حيوان المنك المستزرع، الذي يتم تربيته من أجل فرائه الثمين، على يد عشرات الآلاف في الولايات المتحدة، وأعدمه الملايين في أوروبا بعد أن أصيبوا بفيروس كورونا الجديد من البشر المصابين.

يقول الخبراء إن تلقيح مثل هذه الأنواع المعرضة للخطر ضد المرض مهم ليس فقط من أجل الحيوانات، ولكن من المحتمل أن يكون لحماية الناس، فقد نشأت بعض أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان في الحيوانات، بما في ذلك فيروس كورونا الجديد، الذي يُعتقد أنه انتشر من الخفافيش إلى نوع وسيط قبل أن يقفز إلى البشر ويثير الوباء.



حيوانات مهددة بالإنقراض

القلق عندما يتعلق الأمر بالحيوانات مثل حيوانات المنك المستزرعة ، والتي يتم الاحتفاظ بها في حظائر مزدحمة، هو أن الفيروس، الذي ينتقل من البشر، فيمكن أن يتحور لأنه ينتشر بسرعة في الحيوانات المعرضة للإصابة، ما يشكل تهديدًا جديدًا إذا انتقل إلى البشر.

وأبلغ مسئولو الصحة الدنماركيون في نوفمبر الماضى، عن اكتشاف أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا في البشر الذين لديهم متغيرات مرتبطة بحشرات المنك المستزرعة، بما في ذلك 12 حالة مع طفرة يخشى العلماء أن تقوض فعالية اللقاحات، ومع ذلك، يقول المسئولون الآن أن هذا البديل يبدو أنه انقرض.

في الولايات المتحدة، لم يعثر العلماء على طفرات مماثلة لـ كورونا في مجموعات المنك المستزرعة المحلية، على الرغم من أنهم لاحظوا مؤخرًا بقلق اكتشاف الحالة الأولى للفيروس في المنك البري في ولاية يوتا.

قال الدكتور كوري كاسبر، اختصاصي اللقاحات والرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الأمراض المعدية في سياتل: "بالنسبة لفيروسات الجهاز التنفسي شديدة العدوى، من المهم حقًا الانتباه إلى خزان الحيوانات". "إذا عاد الفيروس إلى المضيف الحيواني وتحور، أو تغير، بطريقة يمكن أن يعاد إدخالها إلى البشر، فلن يكون لدى البشر هذه المناعة بعد الآن. وهذا يجعلني قلقًا للغاية."

بالنسبة للقوارض المحصنة حديثًا، فإن الخطر الرئيسي هو على الحيوانات نفسها، فهم جزء من مجموعة نادرة في المركز الوطني للمحافظة على القوارض ذات الأقدام السوداء خارج فورت كولينز، كولورادو، حيث لم تكن هناك حالات كورونا حتى الآن.

وقال توني روك، عالم الأبحاث في المركز الوطني لصحة الحياة البرية الذي يختبر النمس، إن المخلوقات النحيلة ذات الفراء - المعروفة بقناعها الأسود المميز للعيون والساقين والقدمين - يُخشى أن تكون معرضة بشدة لأضرار المرض، ومن المحتمل أن يشتركوا في العديد من الميزات التي جعلت المرض مميتًا جدًا لحيوانات المنك.

وقال روك: "ليس لدينا دليل مباشر على أن القوارض ذات الأرجل السوداء معرضة للإصابة بـ كورونا، ولكن نظرًا لعلاقتها الوثيقة بالمنك ، فإننا لا نريد اكتشاف ذلك".

القوارض هي من الأنواع المحلية التي جابت مناطق شاسعة من الغرب الأمريكي، وتراجعت بشكل حاد على مدى عقود عديدة حيث تم تدمير مجموعات كلاب البراري ، المصدر الرئيسي للغذاء والمأوى ، بسبب الزراعة والرعي وغيرها من الأنشطة البشرية.

في عام 1979، تم الإعلان عن انقراض قوارض سوداء القدمين - حتى تم اكتشاف عدد قليل من السكان في مزرعة في وايومنغ، ثم فقدت معظم تلك الحيوانات النادرة بسبب المرض، بما في ذلك الطاعون الحِرْفي ، وهو النسخة الحيوانية من الموت الأسود الذي ابتلي به البشر، ووفقا للباحثين فقد نجا هذا النوع فقط لأن علماء الأحياء أنقذوا 18 من قوارض لتشكيل الأساس لبرنامج التربية.

ولكن مع خطر ظهور مرض جديد يلوح في الأفق ، ضاعف الباحثون من الإجراءات الوقائية الصارمة للوقاية من العدوى في المركز، الذي يضم أكثر من نصف القوارض ذات الأقدام السوداء البالغ عددها 300 في الأسر، وقد تم إعادة 400 إضافية إلى البرية. ثم دعا الباحث، الذي ابتكر في السابق لقاحًا ثبت أنه يحمي القوارض من طاعون حلقية، يستخدم بروتينًا نقيًا من بكتيريا Yersinia pestis التي تسبب المرض.

أعطيت الجرعات الأولى في أواخر الربيع إلى 18 قوارض سوداء القدمين ، جميعهم من الذكور، وكلهم يبلغون من العمر حوالي عام، تليها جرعة معززة بعد بضعة أسابيع، وفي غضون أسابيع من الحصول على اللقاحات الثانية ، أظهرت اختبارات دم الحيوانات وجود أجسام مضادة للفيروس، وهي علامة جيدة - ومتوقعة

بحلول أوائل الخريف، تم تلقيح 120 من أصل 180 قوارض موجودة في المركز، وظل البقية غير محصنين في حالة حدوث خطأ ما مع الحيوانات، التي تعيش بشكل عام من أربع إلى ست سنوات، حتى الآن، يبدو اللقاح آمنًا ، لكن لا توجد بيانات حتى الآن توضح ما إذا كان يحمي الحيوانات من الأمراض.