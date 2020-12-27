شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية مهمة لتجنب «الجفاف» في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح د. عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، بعدم تجاهل شرب القدر الكافي من الماء في فصل الشتاء. وقال د. عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لشتاء صحي، أكثر من شرب الماء لتجنب الجفاف”.

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