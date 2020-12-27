إسرائيل تحاصر كورونا بـ"إغلاق ثالث"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الإسرائيليون في إغلاق ثالث، الأحد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الإغلاق إلى جانب حملة تطعيم لا مثيل لها في السرعة، سيساعدان على تخلصهم من جائحة فيروس كورونا قبل أي دولة أخرى.



ومن المقرر أن يفرض نحو 6 آلاف شرطي الإغلاق على مستوى البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).

وستقوم عناصر من الشرطة بوضع حواجز على الطرق لفرض حظر على الأشخاص الذين يغادرون منازلهم خارج دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد إلا لأسباب أساسية، بما في ذلك شراء البقالة أو طلب الرعاية الطبية.