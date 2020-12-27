شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تساعد على زيادة الوزن الصحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير طبي نشرحديثاً عن أضرار صحية كثيرة للحمية الغذائية مثل هشاشة العظام ومشاكل الخصوبة وضعف المناعة، ولتجنب الأضرار الناجمة عن نقص الوزن، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين مجموعة من الأطعمة التي تساعد في زيادة الوزن، على النحو التالي:

الأرز

الأرز هو غذاء غني بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية، يمكن أن يساعد على زيادة الوزن بشكل أسرع. يحتوي كوب الأرز المطبوخ على أكثر من أربعين غراماً من الكربوهيدرات ومئتي سعرة حرارية وكمية قليلة جداً من الدهون.

زبدة البندق والجوز

زبدة الجوز والبندق مصدر صحي للدهون ويمكن أن تساعدك على اكتساب كتلة العضلات. كما أنها تمثل وجبة خفيفة مثالية للتغلب على جوع منتصف النهار. يمكنك أيضًا تناول مزيج من المكسرات والبذور للحصول على أنواع مختلفة من العناصر الغذائية.

الدجاج واللحم

إن زيادة تناولك للبروتين ليس مطلوبًا فقط عندما تحاول التخلص من الكيلوغرامات الزائدة، ولكنه ضروري أيضًا عند محاولة زيادة الوزن. البروتين ضروري لبناء العضلات، والدجاج واللحوم هما أفضل مصادر للبروتين عالي الجودة. كما أنهما غنيين بالدهون الصحية المفيدة لصحة القلب.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون هي الأفضل عند محاولة زيادة الوزن. يحتوي السلمون على حوالي 240 سعرة حرارية والعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك أوميغا 3 والبروتينات.

الخضار النشوية

يعد تناول الخضار النشوية طريقة سهلة لإضافة المزيد من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي. إنها تساعدك على زيادة الوزن وكذلك زيادة مخزون الجليكوجين في العضلات. تعتبر الذرة والبطاطس والفاصوليا والبطاطا الحلوة من المصادر الرائعة للنشا ويجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي عند محاولة زيادة الوزن. هذه الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية ويمكن أن تساعد في تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة.

الحليب

يعتبر الحليب ممتازًا لزيادة الوزن وله فوائد صحية كثيرة لأنه غني بالكالسيوم والبروتينات والكربوهيدرات والدهون، يجب تضمين الحليب في النظام الغذائي عند محاولة اكتساب كتلة العضلات أو الوزن.