فنلندا تطلق حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "فايزر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل 6 من العاملين في مجال الرعاية الصحية (3 سيدات و3 رجال)، الأحد، على اللقاح ضد فيروس كورونا في فنلندا
وجرت عملية التطعيم الأولى بلقاح "فايزر-بيونتيك" في البلاد ضد الفيروس في مستشفى هلسنكي الجامعي.
وقالت إيفا روتسالانين، مساعدة كبير الأطباء بمستشفى هلسنكي الجامعة إن الـ6 أشخاص يعملون في وحدة الرعاية المشددة وفي جناح الأمراض الرئوية وأعمال الاختبارات.
فيما قالت كيري موستالامي، نائبة رئيس الممرضين إنها شعرت إنها بخير بعد الحصول على اللقاح.
وكانت فنلندا قد حصلت على أول دفعة من اللقاح وتقدر بنحو 10 آلاف جرعة، السبت.
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