5 أنواع من الشاي تحرق دهون البطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ليس فقط ما تأكله يشكل فارقا كبيرا في رحلة خسارة الوزن الزائد؛ ولكن ما تشربه أيضا. فاستبدال العصير بالشاي له فوائد صحية كثيرة.

وبالتحدث عن المشروبات، فهل تعلم أن مشروبا واحدا بسيطا متوفرا في مطبخك يمكنه أن يقوم بأمور مذهلة لتحقيق أهدافك والوصول إلى الوزن المثالي.



بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فإن استبدال القهوة والعصير المعلب والصودا بـ"الشاي" في الصباح وبعد الوجبات، يمكن أن يكون له فوائد صحية كثيرة.

كما أنه من المعروف وفقا لخبراء الصحة أن شرب الشاي بصورة منتظمة عادة ممتازة لخسارة الوزن، بالإضافة إلى الالتزام بالتغذية السليمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية.

وإذا كنت تخطط لتبني هذه الطريقة السهلة لخسارة الوزن، إليك قائمة بـ5 أنواع من الشاي يمكنها مساعدتك في خسارة دهون البطن:

1- الشاي الأخضر العادي





من أكثر أنواع الشاي التي يتم ذكرها عند التحدث عن خسارة الوزن، لما يحتويه الشاي الأخضر على كميات كبيرة من الكاتيكين وهو نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز التمثيل الغذائي الخاص بك وتساعد في تكسير الدهون، فهو ينشط الكاتيكين بروتين كيناز ما يساعد الجسم على استخدام الدهون كوقود.

ووجدت دراسة أجريت عام 2011 أن الجمع بين الكافيين والكاتيكين يعمل بشكل رائع في تكسير الدهون وحرق السعرات الحرارية.

2- الشاي الأسود





يحتوي على الكمية الأكبر من الكافيين ما يجعله صديقا لخسارة الوزن.

المزيد من الكافيين يعني زيادة الطاقة التي يمكن أن تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن شرب 3 أكواب من الشاي الأسود يوميا تزيد خسارة الوزن وخصوصا منطقة الخصر.

كما يحتوي الشاي الأسود على كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد الذي يساعد على خفض مؤشر كتلة جسم منخفض.

3- شاي النعناع





كوب ساخن من شاي النعناع يعمل كمثبط طبيعي للشهية. حتى مجرد استنشاق الشاي كل ساعتين يمكن أن يوفر نفس الفائدة.

4- الشاي الصيني الأسود (شاي أولونج)





شاي أولونج المصنوع من أوراق نفس النبات الذي يصنع منه الشاي الأخضر والشاي الأسود، ويقدم نفس الفوائد لفقدان الوزن.

يمكن أن يزيد البوليفينول الموجود في الشاي من عملية التمثيل الغذائي لديك، ويساعد جسمك على استخدام الدهون المخزنة كطاقة، ما يساعد بدوره في إنقاص الوزن.

وجدت دراسة أجريت عام 2001 أن شرب شاي أولونج لمدة ثلاثة أيام فقط زاد من استهلاك الطاقة بنسبة 2.9% مقارنة بالماء، وهو ما يعادل 281 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

5- الشاي الأبيض





الشاي الأبيض هو أقل أنواع الشاي معالجة ويحتوي على أعلى نسبة من المغذيات الدقيقة الحارقة للدهون المعروفة باسم البوليفينول.

يساعد الشاي الأبيض في تكسير الدهون ويمنع تكون الخلايا الدهنية الجديدة. يمكن للشاي الأبيض أيضا تعزيز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 4 إلى 5٪ ما يؤدي إلى حرق من 70 إلى 100 سعر حراري إضافي يوميا.