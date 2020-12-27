ابتعدوا عن هذه الأطعمة لتحموا أنفسكم من الإصابة بالسرطان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

يعتبر النظام الغذائي الغير صحي من المسببات الأساسية للأمراض بشكل عام، لكن هناك العديد من الاطعمة تساهم في إصابة الشخص بأمراض خبيثة.

وغالبا ما تنشأ أمراض الأورام من النظام الغذائي غير المتوازن، حيث يوجد الكثير من اللحوم المصنعة والسكر، وعدم وجود ما يكفي من الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان. فوفقا لعلماء من جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية، تبلغ هذه الحالات حوالي 5% .

قام الباحثون بتحليل بيانات 80 ألف شخص أمريكي بالغ، تتراوح أعمارهم من 20 عاما وما فوق، وتم تشخيص إصابتهم بأورام خبيثة في عام 2015.

بالإضافة إلى ذلك، قاموا بدراسة نتائج مسح وطني حول عادات الأكل للسكان. حيث تم إيلاء اهتمام خاص بالأطعمة ذات الاحتمالية العالية للإصابة بالسرطان، واتضح أن النظام الغذائي غير الصحي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وكانت 38.8٪ من هذه التشخيصات مرتبطة بالنظام الغذائي، أما بالنسبة لسرطان الفم والحلق والحنجرة فبلغت النسبة 25.9٪. كما كشفت البيانات أن عادات الأكل ليس لها أي تأثير عمليا على احتمالية الإصابة بسرطان المبيض والغدة الدرقية.

صرح علماء جامعة “تافتس الامريكية”، بأن من أخطر الأطعمة التي تثير عدة أنواع من السرطان في آن واحد، هي المشروبات السكرية، فالنساء اللواتي يستهلكن الكثير من المشروبات السكرية والعصائر المعبأة هم أكثر عرضة للإصابة بأورام خبيثة في الرحم والثدي والكلى ،وهذا الأخير ينطبق أيضا على الرجال.

فقبل عام، توصل فريق دولي من العلماء ببلجيكا إلى استنتاجات مماثلة، تشير إلى الصلة بين الاستهلاوك المفرط للسكر وسرطان الأمعاء والثدي والمثانة.

في الوقت نفسه، أوضح العلماء، أن “السكر يساهم في النمو السريع للأورام الخبيثة”.

فالخلايا السرطانية تتكاثر بسبب تحلل السكر السريع جدا، وهو تكسير الجلوكوز دون مشاركة الأكسجين. في الخلايا السرطانية، يمكن أن تكون هذه العملية أسرع بـ 200 مرة من الخلايا السليمة.