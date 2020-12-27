الكشف عن مادة قد تساعد في علاج حالات كورونا الشديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا يزال العلماء والأطباء رغم تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي أثبتت فعاليتها في مكافحة الوباءـ في سعي دائم لاكتشاف المزيد من المواد الطبية التي تساعد على الشفاء من الإصابة بالفيروس.

وتحدث طبيب روسي ومقدم برامج تلفزيونية مشهور عن فوائد استخدام مضاد للفيروسات “إنترفيرون ـ غاما” في علاج الأشخاص المصابين بفيروس (كوفيد-19) الحاد.

صرح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف عن مادة فعالة وتساعد على التخلص والشفاء بشكل نهائي من أعراض كورونا في درجتها الحادة، وقال مياسنيكوف في قناته على منصة “تيليغرام” أن:

“(إنترفيرون ـ غاما) حقيقة هذه المادة يمكن أن تكون مساعدة في علاج فيروس كورونا الحاد، في إشارة إلى البيانات التي نشرتها البوابة الإلكترونية للطب المسند بالأدلة “UpToDate” .

وقال الدكتور مياسنيكوف: “المستويات المنخفضة من الإنترفيرون مرتبطة بمسار شديد من الإصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف قائلا:

” أثبتت التجارب فعالية الإنترفيرون في تسهيل علاج (كوفيد-19) لدى المرضى. علاوة على ذلك، تم تأكيد فعالية إدخال الإنترفيرون في الجهاز التنفسي”.

وأشار ألكساندر مياسنيكوف إلى أنه أجريت أيضا اختبارات لهذا الوكيل المساعد في مستشفاه، ثم خلص زملاؤه إلى أنه يمكن استخدامه في علاج فيروس كورونا، وأكدت التجارب الجديدة التي أجريت في الخارج صحة هذا الرأي.

وأبلغ مياسنيكوف عن النتائج التي حصل عليها المختبرون الروس:

“تم إثبات التأثير الإيجابي لحقن “الإنترفيرون-غاما” في علاج الأشكال الشديدة من كوفيد، بالإضافة إلى بعض أنواع الالتهاب الرئوي الأخرى”.

يشار إلى أن الإنترفيرون هي بروتينات يطلقها الجسم استجابة لاختراق فيروس. بفضلها، يتم تعزيز عمل الإنزيمات الخلوية التي يمكن أن تمنع انتشار الفيروس في جسم الإنسان.

في وقت سابق ، كتبت بوابة “MedikForum.ru” أن الدكتور مسنيكوف سجل الأخطاء القاتلة التي ارتكبت في علاج فيروس كورونا في المنزل، وبدون وجود استشارات طبية.