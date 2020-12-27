بعد لقاح كورونا.. بريطانيا تعلن الموعد المتوقع لإنهاء الإغلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر حكومية في بريطانييا، إن عملية الإغلاق يمكن أن تنتهي في المملكة المتحدة بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل.

وأضافت المصادر أنه بمجرد تطعيم مجموعة تصل إلى 15 مليون شخص معرضة للخطر يمكن أن ينتهي الإغلاق.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الخدمات الصحية في بريطانيا لن تكون معرضة لخطر العبء الزائد من حالات كورونا بمجرد تجاوز هذه العتبة.

وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة في غرب أوروبا تبدأ التطعيم ضد كورونا، عندما بدأت في استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتم تطعيم أكثر من 600 ألف شخص حتى 20 ديسمبر/كانون الأول.

يشار إلى أن بريطانيا هي واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا من الوباء، حيث سجلت أكثر من 70 ألف حالة وفاة، وهو أكبر عدد في المنطقة بعد إيطاليا.

وأعلنت الحكومة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك.

وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت استحداث فئة رابعة لفئات القيود، والتراجع عن نية لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد، بما أثر على خطط ملايين الأشخاص.