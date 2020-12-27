السعودية: 700 ألف سجلوا للحصول على لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا وصل إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن الإقبال متزايد.

وقال ‏العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن ما يُرصَد من معلومات وبيانات حول الفيروس المتحور تتماشى مع المعلومات الأولية، وحتى الآن لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدة الفيروس أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فاعلية اللقاح.

وشدد على أهمية التقيّد بالاحترازات الوقائية للوقاية من التحور المرصود مؤخراً، مع ضرورة الحد من التجمعات والالتزام بالأعداد التي سُمح بها.

وأشار ‏العبدالعالي إلى تسجيل 154 ‏إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 362220 حالة، بينها 2856 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 391 حالة حرجة.

وأوضح أن عدد المتعافين بلغ 353179 بإضافة 175 حالة شفاء جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6185، بإضافة 9 حالات وفاة جديدة.