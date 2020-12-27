القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا وصل إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن الإقبال متزايد.
وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن ما يُرصَد من معلومات وبيانات حول الفيروس المتحور تتماشى مع المعلومات الأولية، وحتى الآن لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدة الفيروس أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فاعلية اللقاح.
وشدد على أهمية التقيّد بالاحترازات الوقائية للوقاية من التحور المرصود مؤخراً، مع ضرورة الحد من التجمعات والالتزام بالأعداد التي سُمح بها.
وأشار العبدالعالي إلى تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 362220 حالة، بينها 2856 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 391 حالة حرجة.
وأوضح أن عدد المتعافين بلغ 353179 بإضافة 175 حالة شفاء جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6185، بإضافة 9 حالات وفاة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: 700 ألف سجلوا للحصول على لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.