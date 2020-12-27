شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الحوامل يصابون بفيروس كورونا دون ظهور أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة صادرة عن كلية إيكان للطب بنيويورك، عن أن معظم النساء الحوامل المصابات بعدوى فيروس كورونا لا تظهر عليهن أعراض خلال مرحلة الإصابة، طبقًا لما ورد بموقع Drugs.

واعتمدت الدراسة على إجراء تجارب على نحو 126 مريضة خلال فترة الحجر الصحى الذى فرض خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث تبين أن 37% من المرضى ثبت ايجابيتهم بفيروس كورونا، وتبين أيضًا أن 72% من المهات الحوامل اللاتى ثبتت إصابتهن بالعدوى لم تظهر عليهن أعراض الإصابة التي تختلف مابين شدتها وفقًا لكل حالة مرضية.

وشددت الدراسة على أن التزام الأم الحامل بالمتابعة الدورية خلال فترة الحمل هي التي ساعدت الفريق الطبي على اكتشاف الإصابة، التي تم اكتشافها بمحض الصدفة خلال الكشف الدورى للاطمئنان على الجنين، نظرًا لاختفاء الأعراض على الأمهات التي ثبت ايجابيتهن بالفيروس التاجى.

وكان تقرير نشر في وقت سابق من مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC)، يشير الى أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من كورونا، وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضًا إنها سلطت الضوء على الآثار الضارة لفيروس كورونا على النساء الحوامل، نظرا لأن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

وأظهرت دراسة سابقة صادرة عن في مجلةopen JAMA Network، أن الفيروس ينتقل إلى الجنين في 3% فقط من الحالات، ومن بين 252 امرأة حامل مصابة، كانت 95 % منهن بدون أعراض أو كانت لديهن أعراض خفيفة.