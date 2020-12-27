شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستعد لفك قيود الإغلاق فبراير المقبل بعد توزيع لقاح أكسفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تكون بريطانيا خالية من قيود كورونا بحلول فبراير بعد أن حدد الوزراء 15 مليون شخص للتطعيم لإنهاء دورة الإغلاق، مع الموافقة على لقاح أكسفورد يوم الاثنين وسيتم توزيعه في غضون أسبوع.

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه من المتوقع أن يتم طرح لقاح أكسفورد "الذى يغير قواعد اللعبة" في غضون أيام في المملكة المتحدة، ستتوفر الجرعات الكافية قريبًا لتلقيح الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، يمكن أن تكون بريطانيا خالية من قيود كورونا المشددة بحلول نهاية فبراير، بعد أن حدد الوزراء 15 مليون شخص يحتاجون إلى التطعيمات لإنهاء دورات الإغلاق المعوق.

وقالت الصحيفة، إنه مع توقع الموافقة على لقاح أكسفورد، الذي يغير قواعد اللعبة في غضون أيام، تأمل الحكومة أن تتوفر جرعات كافية قريبًا لتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في غضون أسابيع.

قال وزير اللقاحات نديم الزهاوي، أنه من المرجح أن يتم منح الموافقة غدًا الإثنين، مع خطط لطرح الجرعات في البلاد بأكملها اعتبارًا من 4 يناير، وفقًا لصحيفة التلغراف، ستتم إضافة الملاعب الرياضية، ومراكز المؤتمرات، للمساعدة في هذا الجهد، حيث يخطط الوزراء للحصول على مليوني ضربة في غضون أسبوعين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن لوكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية أن تصرح باللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا في وقت مبكر من ليلة رأس السنة الجديدة.

لدى بريطانيا طلب مسبق للحصول على 100 مليون جرعة من هذا اللقاح، للانضمام إلى 40 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر المعتمد، والذي يتم طرحه بالفعل.

تقول مصادر حكومية، إنه تم تحديد ما بين 12 إلى15مليون شخص على الأرجح أنهم يحتاجون إلى علاج في المستشفى إذا أصيبوا بفيروس كورونا أو كانوا معرضين لخطر الوفاة بسببه، بمجرد أن تتلقى هذه المجموعة اللقاح الذي يأمل بعض المسؤولين أن يتحقق بحلول نهاية فبراير، لن تكون هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHSمعرضة لخطر التغلب عليها إذا انتشر الفيروس بين عدد أكبر من السكان، من شأن ذلك إزالة الحجة الرئيسية لإغلاق الاقتصاد بضربة.

اعترف الوزراء بشكل خاص بالقلق بشأن "الاحتمال النظري" بأن سلالة جديدة خبيثة من الفيروس في جنوب إفريقيا يمكن أن تجعل اللقاحات أقل فعالية، تم اكتشاف العدوى المرتبطة بالسلالة الطافرة التي تم العثور عليها سابقًا في لندن والجنوب الشرقي في إسبانيا والسويد وسويسرا، مرتبطة بأشخاص سافروا إلى هناك من المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة، أنه تم إعطاء أول لقاح عام من شركة فايزر للمريضة البريطانية مارجريت كينان، 91 عامًا، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لقاح أكسفورد يعتبر بمثابة تغيير لقواعد اللعبة لأنه أرخص وأسهل في التوزيع، يمكن تخزين اللقاح الجديد في درجات حرارة عادية للثلاجة بدلاً من 70 درجة مئوية تحت الصفر المطلوبة لشركة فايزر.

من المتوقع أن تصبح ملاعب كرة القدم ومراكز المؤتمرات ومضمار السباق مراكز تحصين مؤقتة في غضون أيام من منح الجهة التنظيمية الموافقة.